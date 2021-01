Vilde ambitioner: Australsk sprinterbombe vil dominere Tour de France

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.00 E-sport: Porsche Carrera Cup 14.00 Tennis: Abu Dhabi Open (k) 22.00 Basketball: LA Clippers-Chicago 01.00 Basketball: Houston-LA Lakers TV3+ 19.00 NFL: Tennessee-Baltimore 22.05 NFL: New Orleans-Chicago 01.40 NFL: Pittsburgh-Cleveland 6’eren 14.30 Fodbold: Crawley-Leeds Canal9 14.30 Fodbold: Bristol City-Portsmouth 20.45 Fodbold: Newport-Brighton Eurosport 1 11.25/14.30 Skiskydning: World Cup 12.45/15.30 Langrend: World Cup 16.20 Skihop: Firebakketurneringen 19.45 Billard: Snooker, London Masters Eurosport 2 11.20 Alpint: World Cup 13.45 Billiard: Snooker, London Masters 22.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 11.15 Skiskydning: World Cup 12.30 Fodbold: Roma-Inter 14.30 Skiskydning: World Cup 16.15 Fodbold: Cádiz-Alavés 18.30 Fodbold: Elche-Getafe 20.45 Fodbold: Juventus-Sassuolo Vis mere





Cykling. De færreste cykelryttere formår at vinde etaper i de tre grand tours, Giro d’Italia, Tour de France og Vuelta a España, i løbet af en karriere. Den australske sprinter Caleb Ewan vil gøre det på samme år. Det fortæller han i et interview med avisen Het Nieuwsblad. »Det er et af mine mål for 2021«, siger sprinteren. Ewan mener, at der er fine forudsætninger for at hente gode resultater i det største cykelløb af alle, Touren. Her drømmer han også om at kæmpe med om den grønne pointtrøje. »Touren byder i år på flere muligheder for sprintere, og det ser jeg som en stor chance. De andre år har jeg ikke været inde i kampen om den grønne trøje, og jeg har kun gået efter etapesejre«, siger australieren.

Tennis. Danske Mikael Torpegaard vandt søndag i overlegen stil sin 1. runde-kamp ved kvalifikationsturneringen til Australian Open. Det gik ud over tyske Mats Moraing, der blev besejret 6-1, 6-0 i en duel, der på grund af coronapandemien blev afviklet i Doha.

Langrend. Efter syv år med norske vindere af langrendskonkurrencen Tour de Ski blev det i år en amerikaner, der løb med den samlede sejr hos kvinderne. Jessie Diggins havde førertrøjen før 8. og sidste etape i italienske Val di Fiemme, og med en andenplads søndag sikrede hun sig den helt store triumf. Hun blev samtidig den første skiløber fra USA, som snuppede sejren i etapeløbet. Sidste etape bød på ti kilometer hård klatring, og dem klarede svenske Ebba Andersson bedst. Andersson tilbagelagde distancen på 36 minutter og 45,6 sekunder, mens Diggins kæmpede sig i mål på andenpladsen 9,2 sekunder senere. Etapen var dermed ikke i nærheden af at true den 29-årige amerikaners samlede sejr.

Fodbold. Den danske angriber Nicolai Jørgensen scorede sit andet mål i sæsonen, da han søndag kom ind fra bænken og satte punktum i Feyenoords sejr på 2-0 over lokalrivalen Sparta Rotterdam i tillægstiden. Det var den tidligere FC København-profils første mål siden 25. oktober. Sejren sendte Feyenoord op på tredjepladsen i Æresdivisionen.

Tennis. Ukrainske Katarina Zavatska er ikke en yndlingsmodstander for Clara Tauson. Også i det andet opgør mellem de to spillere blev det til sejr for Zavatska, da de søndag mødtes i 1. runde af kvalifikationsturneringen til Australian Open. Ukraineren vandt 6-3, 6-3 i et opgør, der pga. coronapandemien blev afviklet i Dubai. Dermed er døren lukket for Clara Tauson til sæsonens første grand slam-begivenhed, og hun kan således ikke følge op på sin flotte grand slam-debut ved sidste års French Open.

Alpint. Lara Gut-Behrami havde masser af fart i skiene, da hun søndag drønede i mål som vinder af kvindernes super G-løb ved World Cup i østrigske St. Anton. Den schweiziske skiløber fløj ned ad pisten i tiden 1 minut og 17,82 sekunder og vandt dermed med 0,16 sekunder ned til italieneren Marta Bassino. Corinne Suter fra Schweiz blev treer.

Fodbold. AC Horsens forstærker sig i forsvaret i bestræbelserne på at klare skærene i Superligaen. Klubben skriver på sin hjemmeside, at Søren Reese lejes i FC Midtjylland for resten af sæsonen. Det er anden gang, at Reese støder til AC Horsens på midlertidig basis. Han blev også udlejet til klubben i sæsonen 2018/19. 27-årige Reese har siden i sommer været på leje i polske Zaglebie Lubin. Egentlig var planen at blive i Polen hele sæsonen, men kontrakten blev ophævet før tid.

Håndbold. Team Esbjerg har sikret sig den norske landsholdsspiller Henny Reistad. Det bekræfter spilleren over for nyhedsbureauet NTB. Hun skifter til den vestjyske klub fra norske Vipers Kristiansand, som lørdag spillede uafgjort mod netop Esbjerg i Champions League. Her scorede hun fire mål. »Det var et svært valg, men det handler i bund og grund om at få en udfordring, hvor alt er nyt. Jeg tror, at det er godt for min videre udvikling«, siger Henny Reistad til NTB.

Golf. Den amerikanske stjerne Justin Thomas er havnet i modvind. Midt i tredje runde af PGA-turneringen Sentry Tournament of Champions på Hawaii opfangede tv-produktionens mikrofoner en homofobisk bemærkning fra Thomas. I et interview med tv-stationen NBC undskylder han for episoden. »Det er utilgiveligt«, siger Justin Thomas. »Først og fremmest vil jeg gerne undskylde. Jeg er en voksen mand, og der er absolut ingen grund til at sige sådan noget. Det er forfærdeligt, og jeg er virkelig flov«.

NFL. Quarterbacken Tom Brady er allerede indehaver af et hav af imponerende rekorder i NFL, og nu kan han skrive endnu en på cv’et. Natten til søndag dansk tid blev Tampa Bay Buccaneers-spilleren ifølge NFL Research den ældste quarterback i ligaens historie, der har kastet et touchdown. I en alder af 43 år og 159 dage overgik Brady således George Blanda, der var 43 år og 108 dage, da han i 1970 var quarterback for Oakland Raiders. Brady kunne endda notere sig to touchdowns i sejren på 31-23 ude over Washington Football Team.

Fodbold. Real Madrids træner, Zinedine Zidane, er rasende over, at holdets kamp mod Osasuna ikke blev udsat. Det siger franskmanden, efter at Real Madrid lørdag aften måtte nøjes med 0-0 ude mod bundholdet på en snefyldt bane i den spanske by Pamplona. Spanien blev lørdag ramt af en sjælden snestorm, der skabte kaos i store dele af landet. »Det var ikke en fodboldkamp. Den burde være blevet aflyst«, siger Zidane ifølge Ritzau om lørdagens opgør, hvor hans hold ikke havde et eneste skud inden for målrammen i første halvleg. »Vi håndterede forholdene og rejsen dårligt. Vi gjorde, hvad vi kunne på banen, men den følelse, vi har nu, er, at det ikke var en ordentlig kamp«.

NFL. Los Angeles Rams er klar til Divisional-runden i dette års NFL-slutspil, efter at holdet natten til søndag dansk tid besejrede Seattle Seahawks 30-20 i begge mandskabers første playoff-kamp. Sejren kom især i hus takket være stærkt spillende Rams-forsvar, der det meste af kampen havde godt styr på Seattles quarterback Russell Wilson og den stærke receiver DeKaylin ’DK’ Metcalf.