Dansk fodboldtræner taber sin debut og havner på Bundesligaens bund

Fodbold. Den danske træner Bo Svensson fik en kedelig start på tilværelsen som cheftræner for bundesligaklubben Mainz. Fra sidelinjen måtte han se sine spillere tabe med 0-2 på hjemmebane til lokalrivalen Eintracht Frankfurt. Begge mål blev scoret af den portugisiske landsholdsangriber André Silva på straffespark. Som følge af nederlaget rykker Mainz ned på Bundesligaens sidsteplads.

Tennis. Clara Tauson, 18 år og nr. 152 på WTA-ranglisten, skal søndag middag starte sin kvalifikation til grand slam-turneringen Australian Open (8.-21. februar) mod ukrainske Katarina Zavatska, der er 9.-seedet. Det blev klart efter lodtrækningen lørdag eftermiddag dansk tid. Kvalifikationsturneringen spilles pga. coronapandemien i Dubai 10.-13. januar, hvor Tauson eventuelt skal møde en indisk eller ungarsk modstander i 2. runde. Der skal vindes tre kampe for at skaffe en billet til Melbourne. Tauson og Zavatska har kun mødt hinanden en enkelt gang tidligere, og det skete 2019 i Wiesbaden, hvor nu 20-årige Zavatska (nr. 118) sejrede i tre sæt. Mændenes kvalifikation spilles samtidig i Doha.

Foto: Christophe Ena/Ritzau Scanpix Clara Tauson debuterede på grand slam-niveau ved French Open sidste år, og nu går jagten ind efter en billet til Australian Open.

Clara Tauson debuterede på grand slam-niveau ved French Open sidste år, og nu går jagten ind efter en billet til Australian Open. Foto: Christophe Ena/Ritzau Scanpix

»Som udgangspunkt er det lige meget, hvem der står på den anden side af nettet, for der er udelukkende gode spillere med i lodtrækningen. Men Zavatska er alligevel en spiller, vi har særlig respekt for. Hun er en bevægelig fighter, som Clara har revanche til gode mod«, siger Clara Tausons far, Søren Tauson.

Hos mændene skal Mikael Torpegaard, også søndag middag, i 1. runde af kvalifikationen op mod tyske Mats Moraing. Danskeren er nr. 192 på ranglisten, mens Moraing rangerer som nr. 248. 26-årige Torpegaard har aldrig tidligere stået over for sin to år ældre modstander.

Fodbold. Schalke 04 hentede lørdag den første sejr i Bundesligaen i næsten et år, da Hoffenheim blev besejret 4-0. Amerikaneren Matthew Hoppe scorede hattrick for Schalke, der samtidig rykker væk fra sidstepladsen. Efter 30 i kampe i træk uden en sejr kunne arbejderklubben fra Ruhr-distriktet lørdag tangere Tasmania Berlins kedelige rekord på 31 kampe uden sejr fra 1965/66-sæsonen. Sidste gang Schalke vandt et opgør i Tysklands bedste række var 17. januar 2020.

Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix Her er den uheldige amerikaner Tommy Ford ved at blive gjort klar til at komme om bord i helikopteren og sendes til hospitalet i Schweiz.

Her er den uheldige amerikaner Tommy Ford ved at blive gjort klar til at komme om bord i helikopteren og sendes til hospitalet i Schweiz. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

Alpint. Tommy Ford blev lørdag fløjet væk i helikopter efter et uhyggeligt styrt i mændenes storslalomkonkurrence ved World Cup-stævnet i schweiziske Adelboden. Amerikaneren var på vej ned ad pisten og nærmede sig målstregen, da han mistede kontrollen. I høj fart rullede Ford rundt og ramte sikkerhedsnettet. Billederne fra uheldet viste, at han lå stille efter sit styrt. Han blev behandlet på stedet og blev derefter fløjet væk i helikopter. Norsk TV2 melder ifølge NTB, at Ford er på hospitalet, hvor han får undersøgt hovedet og kroppen for skader. Han er angiveligt ved bevidsthed.

Franskmanden Alexis Pinturault vandt storslalomkonkurrencen for anden dag i træk. Efter de to gennemløb var han mere end et sekund hurtigere end nr. 2, kroaten Filip Zubcic, mens schweizeren Loïc Meillard blev nr. 3.

Fodbold. De færreste danskere har formentlig hørt om klubben Chorley FC fra Englands sjettebedste række, men lørdag eftermiddag stod den 138 år gamle fodboldklub bag et på papiret bemærkelsesværdigt resultat. I FA Cuppens 3. runde vandt holdet således over Derby County med 2-0 på hjemmebane. Med til historien hører dog, at Chorley var bookmakernes favorit i kampen mod klubben fra Englands næstbedste række. Derby er nemlig hårdt ramt af coronasmitte, og derfor havde klubben sendt et hold af lutter ungdomsspillere afsted til pokalkampen. Manager Wayne Rooney og hans trænerstab var heller ikke rejst med.

Alpint. Den olympiske mester Sofia Goggias højrisiko-stil gav lørdag maksimalt udbytte, da der blev afviklet World Cup-styrtløb i østrigske St. Anton. Italieneren leverede et nærmest fejlfrit løb og sejrede foran den lokale favorit Tamara Tippler og USA’s Breezy Johnson. Schweizeren Corinne Suter, der er den eneste til at besejre Goggia i styrtløb i denne sæson, sluttede på en sjetteplads, som hun måtte dele med den dobbelte verdensmester Ilka Stuhec fra Slovenien.

Langrend. For første gang i næsten fire år stod der lørdag en svensk mand øverst på podiet efter et World Cup-løb i langrend. 25-årige Oskar Svensson overraskede nemlig ved at vinde mændenes sprint i Val di Fiemme, hvor næstsidste etape af Tour de Ski blev afviklet. Før sejren skulle man tilbage til marts 2017 for at finde seneste svenske langrendstriumf hos mændene, oplyser Ritzau/TT.

Coronavirus. Frankrigs Sportsministerium har opfordret til at aflyse alle internationale rugbykampe mellem franske og britiske hold af frygt for, at britisk coronamutation overføres til personer i de franske klubber. De kommende weekender er der planlagt en lang række kampe mellem hold fra de to lande.

Håndbold. Herning-Ikast tog lørdag hul på EHF Cuppens gruppespil med stor succes. På hjemmebane vandt midtjyderne med 34-25 over russiske Zvezda Zvenigorod. Maja Nissen Kristensen var i hopla og scorede 12 af hjemmeholdets mål. Gruppen tæller også ungarske Vaci NKSE og franske Paris 92.

Fodbold. Debut mod Manchester United. På Old Trafford. Det kan blive realiteten for danske Philip Zinckernagel, som lørdag er med i Watfords trup til udekampen i FA Cup. »Jeg har fået indikationer på, at jeg skal spille, men jeg tror ikke, at jeg kommer til at starte. Men det bliver en mega fed oplevelse. Jeg glæder mig bare til at spille«, siger han ifølge norsk TV2. 26-årige Zinckernagel skiftede tidligere i januar til Watford fra norske Bodø/Glimt efter en noget nær perfekt sæson i Eliteserien.