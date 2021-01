Idrætsselskab vil skubbe OL-atleter foran i vaccinekøen

Står det til Dansk Idrætsmedicinsk Selskab går vejen til danske OL-medaljer denne sommer via et stik coronavaccine i skulderen. Og det vel at mærke et stik, der gerne skal gives hurtigst muligt og skal opprioriteres. OL-deltagerne skal skubbes foran den almene befolkning i vaccinationskøen, siger formand for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, Kristoffer Barfod.

»Vi står i øjeblikket i en national krise, hvor vi har brug lys forude og noget at være sammen om som nation. Dér betyder det noget, hvordan vores deltagere klarer sig ved OL«.

Ifølge Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål blandt andet er at fremme interessen for og kendskabet til idrætsmedicin) er OL-deltagelse og medaljer også vigtige, fordi der er postet millioner af kroner i begivenheden fra Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF), mens de enkelte udøvere prioriterer det meste af deres tilværelse med opslidende træning i en OL-deltagelse. Alt det kan en positiv coronaprøve vende op og ned på.

»Hvis en OL-deltager bliver smittet med covid-19, så reduceres chancen for medalje betydeligt – specielt i udholdenhedsdiscipliner. Derfor skal OL-deltagerne vaccineres nu. Venter vi, så gambler vi med mulighederne for at vinde medaljer«, siger Kristoffer Barfod.