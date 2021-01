Mens Fasel stædigt krammer mordmistænkt ishockeyboss, tilbyder Herning en vej ud af VM-striden

Da den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja mandag aften lagde et billede op på det sociale medie Twitter, var det, som om de seneste måneders arbejde for at få en af international idræts mest smertelige knuder op blev slået tilbage til udgangspunktet. Striden om Hvideruslands værtskab for VM i ishockey.

På billedet står præsidenten for Det Internationale Ishockeyforbund, René Fasel, arm i arm med Dimitri Baskov, topfiguren i det nationale hviderussiske ishockeyforbund. Sammen er de til kampen mellem Dinamo Minsk og Metallurg Magnitogorsk i den russisk dominerede Kontinental Hockey League.

Fasel var med egne ord taget til Hviderusland for at »rette en henvendelse om sine bekymringer« om afviklingen af VM-turneringen i maj direkte til landets præsident, Aleksandr Lukasjenko. For selv om Fasel stædigt holder fast i, at Hviderusland skal huse VM sammen med Letland, der er den anden part i den delte turnering, så har han trods alt de seneste måneder rykket sit standpunkt fra ’fortrøstningsfuld’ til ’bekymret’.