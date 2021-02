Brøndby-fan: Jeg savner at stå inden en kamp med de samme sommerfugle i maven, som man får, når man er forelsket

Så er vi i gang. Verdens bedste liga er genstartet.

Ventetiden har været lang. Meget længere end normalt, føler jeg. Tænk, at man kan glæde sig så meget – at glæde sig helt inderligt til at se FC Midtjylland trække tiden ved hver eneste dødbold, til at se Lyngby-spillerne stå og slå ud med armene, til at se Viktor Fischer rulle en milliard gange rundt i græsset, til at se Grabara droppe og til at se Radosevics overraskede ansigtsudtryk, når han endelig rammer en medspiller.

Er du så færdig, det bliver godt!

Superfan Jane Henriksen Født 1986 pædagog, sæsonkortholder til Svinget og Brøndby-fan, så længe jeg kan huske. @Jane_Henriksen på Twitter. Politiken giver ordet til passionerede fans af superligaklubberne. Er du superfan med noget på hjerte, så send en mail til sporten@pol.dk. Læs tidligere artikler i serien her.

Desværre starter forårssæsonen også uden tilskuere. Coronarestriktionerne fortsætter – og jeg er ved at blive vanvittig.

Vi kan desværre ikke være på stadion sammen. Vi kan heller ikke rigtig se det på tv sammen. Men trods coronakuller kan vi da heldigvis stadig spytte eder og forbandelser ud over samtlige sociale medier efter første nederlag – eller kaste med konfetti-emojis og udråbe holdet til guldfavorit efter en sejr.

Det er forfærdeligt at undvære fodbolden. Ganske enkelt. Jeg har virkelig opdaget, sådan helt ind i knoglerne, hvor meget det betyder for mit mentale overskud at komme på stadion.

Fodbold med hjertet

I denne klumme ville jeg gerne have bidraget med en intelligent og god analyse af tingenes aktuelle tilstand i Brøndby IF. Forlængelsen med Niller, tiltrædelsen af Lumb, Fallenius og landingen af Ægidius. Status på Riveros, tanker omkring spillestil, startopstillinger, Lindstrøms genfødsel og Frendrups konstant vanvittig høje niveau.

Men jeg har bare aldrig været særlig taktisk anlagt, så det vil jeg lade være op til folk, som rent faktisk er dygtige til det.

Jeg ser udelukkende fodbold med hjertet, ikke med hjernen. Derfor er jeg heller ikke i stand til, nøgternt, at analysere og slavisk gennemgå de taktiske overvejelser i Brøndbys kampe.

Til gengæld vil jeg gerne prøve at grave lidt i, hvorfor fodbold på stadion er så vigtig en del af mit liv, at det føles, som om jeg er blevet decideret følelsesmæssigt bestjålet ved at blive nægtet adgang til stadion på grund af coronarestriktionerne.

Når jeg er på stadion, mødes jeg med den samme gruppe hver gang. Vi tager i Hytten, som i mange år har været Brøndby Supports samlingssted. Alle Brøndby-fans er dog velkomne, og Hytten har åbent både før og efter kampen. Her mødes vi med kram, smil og dumme kommentarer – vi snakker, griner, drikker fadøl, diskuterer og råber højt. Griner noget mere.

Vi går mod stadion sammen, og når vi går op ad de utallige trapper til vores pladser i Svinget og kommer ud på tribunen, trækker jeg vejret helt ned i maven. Mærker den følelse, som ikke kan beskrives med ord.

Den følelse af at være lige her, lige nu, er det eneste, der betyder noget. Den følelse, som ikke kan sammenlignes med noget andet.

Rutsjetur af følelser

Jeg står med de samme sommerfugle i maven inden en kamp, som man får, når man er forelsket. De sommerfugle bliver vekslet til ængstelighed og utålmodighed, mens spillerne løber og varmer op. Herefter eufori, når ’Jump’ brøler ud over stadion, og spillerne løber på banen til kampstart.

Når kampen er i gang, er det en rutsjebanetur af følelser, som afspejles direkte i, hvordan kampen forløber. Jeg råber højt af modstandere og dommer, hver eneste gang jeg føler en uretfærdighed. Jeg bliver vred og skælder ud på egne spillere, når de laver dumme fejl. Jeg synger og råber for at vise min ubetingede kærlighed.

… Og så er der dén følelse!

Følelsen, som vælter ud gennem hele kroppen, og som jeg kan mærke i hver eneste fiber. Følelsen ved en scoring. Synet af bolden, der får nettet til at blafre, og modstanderens målmand, som spræller forgæves.

Suset, der går gennem hele stadion. Brølet. Regnen af øl. Man kaster sig om halsen på nærmeste sidemand og føler et øjebliks ren lykke.

Dén følelse, så er jeg kommet hjem.