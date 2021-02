AGF-fan: Vi vil se vores nye sportschef bløde hvidt de næste 15-20 år

I sidste uge skiftede den tidligere AGF-spiller Mustapha Bundu fra den belgiske klub Anderlecht til FC København på en lejekontrakt resten af sæsonen.

I medier spredte sig en historie, hvor Bundu var citeret for at være »meget glad«, men på de medfølgende billeder her sad han lettere mellemfornøjet og lignede mest af alt en, der var med sin mor på arbejde eller ligefrem var taget til fange.

Superfan Kim Jensen Født 1977, opvokset med en enlig mor og sparsom fodboldopdragelse, AGF-fan siden midten af 80’erne (havde topscorer Lars Lundkvist som lærer), arbejder med udviklingsbistand gennem folkelige organisationer i Civilsamfund i Udvikling i Aarhus (Cisu). @naestaar på Twitter. Politiken giver ordet til passionerede fans af superligaklubberne. Er du superfan med noget på hjerte, så send en mail til sporten@pol.dk. Læs tidligere artikler i serien her.

Det fik AGF-fans som mig til at sprede hashtags som #JeSuisBundu i sympati med den tilsyneladende tilbageholdte Bundu eller klaske os på lårene af grin over ordspillet Bundulykkelig (bund-ulykkelig, Bundu-lykkelig. Fangede du den, hva? Harh, harh, harh!).

Det er imidlertid tankevækkende, at der ikke er mange fans, der giver udtryk for voldsom indignation over skiftet. Bevares, vi kan ikke mødes på stadion eller værtshuse og tale om skiftet, så jeg kan ikke være sikker, men på de sociale medier er der mere skuldertræk og ’whatever’, end der er knyttede næver og ’Judas’ over det.

Det er tankevækkende, fordi vi trods alt taler om en uhyre vellidt spiller, der bidrog til de første medaljer til Aarhus i et kvart århundrede. Godt nok bøvlede han med motivationen og var bænket og coronaramt i foråret, men han blev dog tiljublet, da han dukkede op på storskærmen til den sidste kamp i sæsonen og gav et par akavede vink.

Jeg har selv købt et flag fra Sierra Leone, som jeg har haft med i Randers og Esbjerg som støtte til den lidt generte hurtigløber, men havde også bare et sarkastisk ’Mustapha hvem?’ som reaktion på skiftet.

Han slog ikke rigtig til i Anderlecht og kunne sikkert have valgt mellem en lang række klubber i den europæiske mellemvare, men valgte at skifte til FC København, som kammeraten Jens Stage også var skiftet til fra AGF. Da Jens skiftede, satte nogle kæmpe båtnakker (som vi kalder den slags i Aarhus) ild i hans lejlighed. Reaktionen på Bundus skifte? Den udeblev nærmest.

Prekariatet i fodbold

Det er svært at sige, hvorfor reaktionen udeblev, og man skal passe på ikke at konkludere på anekdotisk grundlag, men jeg tror, der er en forklaring i fodboldspillernes ansættelsesforhold i dag.

I det rigtige samfund (altså det, der foregår uden for stadioner og fjernsynet) er arbejdsmarkedet præget af fremkomsten af det såkaldte prekariat, der går fra den ene korttidskontrakt til den anden og ofte på nedsat tid. Det har den negative effekt, at det gør livet sværere for den ansatte, og arbejdspladserne er sårbare for de mange udskiftninger.

På en måde ser vi den samme tendens i fodboldklubber som AGF. Der er godt nok ikke nogen på nedsat tid (det har der ikke været siden angriberen André Riel, der i det aarhusianske folkedyb var kendt som landets dyreste hundelufter, fordi han blev set mere med en hund ved Tangkrogen end med en bold på Fredensvang).

Men AGF er ramt af de korte ansættelseskontrakter. I AGF er ikke mindre end fem spillere på lejekontrakt de næste få måneder:

Kamil Grabara

Bubacarr Sanneh

Kevin Diks

Daniel Arzani

Mathias Jørgensen

Det er fem spillere, der vel at mærke alle har kvaliteten til at starte inde.

Han vil vinde hver gang

Heldigvis er spillerne topprofessionelle. Den polske målmand Kamil Grabara, der er lejet i Liverpool, kommer med en nærmest uhyggelig tilgang:

Han erkender, når han fejler.

Han ved, at han kun er i Aarhus, til han er god nok til en bedre klub.

Han gider ikke sætte sig ind i modstanderne, før han skal møde dem

Den sidste er spektakulær for os fans. Kamil Grabara har simpelthen sagt i et interview, at han ikke kan nævne spillerne på de andre hold. Bevares, han sætter sig ned og terper deres skudstyrke og spillestil inden hver kamp. Han vil jo gerne forberede sig. Men navnene og personerne i klubber, han ikke skal møde på søndag? Hvorfor dog interessere sig for dem?

Godt nok kom jeg ikke op i det røde felt over Bundus skifte, og godt nok koketterer jeg indimellem med ikke at kende navnene på Brøndbys unge spillere. Men jeg må jo også indrømme, at navne som Mogens Krogh og Per Nielsen vækkede følelser, jeg som moderne blød mand og far burde skamme mig over.

Selv om jeg ved, at spillerne kan skifte, kan jeg nemlig ikke lade være med at kæde dem sammen med den klub, de præsenterer.

Nu også lederne

Som moderne fodboldfan har jeg fuldstændig accepteret, at fodboldspillere skifter klub. Eller. Nogenlunde accepteret. Men hvad med lederne? Hvad med trænerne?

Med hensyn til trænerne er jeg også på det rene med, at de er der på lånt tid. Lige nu dyrker jeg David Nielsen som en afgud, men jeg ved også, at han en dag skifter. Men der er forskel på folk. En mand som Peter ’PC’ Christiansen, der lige nu er suspenderet som sportschef i Aarhus, fordi han lige om lidt også skifter til FC København, får også bare et skuldertræk og ’tak for det hele’ med på vejen.

Jeg kan trods alt huske ham spille for alle mulige andre klubber end AGF.

Det er en anden sag med hans afløser, Hans Jørgen Haysen fra SønderjyskE.

Han er en kæmpe del af SønderjyskE og har så sent som i år sagt, at han bløder lyseblåt. Altså en rigtig klubmand, som man vil hade at se skifte til en rival. Ham tager vi imod med udstrakte arme i Aarhus, også selv om vi ville hade, at en ærke-GF’er lavede et tilsvarende skifte.

Det er hyklerisk,ja, men sådan er fodbold fyldt med følelser, der er forbudt ude i det rigtige samfund. Vi tager imod ham og hylder ham. Ikke mindst fordi hans skifte fra en klub, han i den grad identificerer sig med, netop understreger vores egen storhed.

Så må vi håbe, han også kommer til at bløde hvidt i løbet af de næste 15-20 år.