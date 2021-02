Dårligere end både Lyngby og Horsens: Nu stiger varmen i sædet hos ham, der normalt ikke er presset

De er de eneste to klubber, der har formået at bryde FC Københavns og FC Midtjyllands række af mesterskaber de seneste 15 år. Men søndagens runde i Superligaen blev endnu et bevis på, at hverdagen i øjeblikket er noget mere grå hos FC Nordsjælland og AaB. Ja, hvis skyerne over det nordlige Jylland og nordlige Sjælland ikke efterhånden er blevet sorte.

Nu forventede ingen mesterskaber i hverken Farum eller Aalborg inden denne sæson. Men det var to klubber, som havde udset sig en plads i top-6, når grundspillet afsluttes om seks runder.

Det ser mildest talt ikke ud til, at det mål bliver indfriet.