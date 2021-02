Den topseedede er ude i Australian Open, hvor der atter åbnes for tilskuere

Direkte sport i tv Onsdag 17. februar TV 2 Sport 07.00 Tennis: Phillip Island Trophy (k) 20.30 Håndbold: Bjerringbro/Silkeborg-KIF Kolding (m) 03.00/05.00 Tennis: Phillip Island Trophy TV3+ 21.00 Fodbold: Porto-Juventus TV3 Sport 18.45 Håndbold: Paris SG-Meshkov B. (m) 21.00 Fodbold: Sevilla-Dortmund 23.00 Ishockey: Carolina-Florida TV3 Max 21.15 Fodbold: Everton-Manchester City Xee 19.00 Fodbold: Burnley-Fulham Eurosport 1 06.00/09.25 Tennis: Australian Open 12.30 Alpint: VM 14.15 Skiskydning: VM 16.10 Billard: Snooker, Welsh Open 04.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 13.45 Billard: Snooker, Welsh Open TV 2 Sport X 12.15 Alpint: VM, parallelslalom, hold 14.15 Skiskydning: VM, 20 km (m) 19.00 Fodbold: Levante-Atlético Madrid 01.30 Basketball: Philadelphia-Houston Vis mere





Tennis. Samme dag som australierne måtte tage afsked med deres hjemmebane-favorit blev det meddelt, at da fra torsdag efter fem dages lukkede porte atter åbnes for tilskuere til semifinalerne i Australian Open. Myndighederne i Victoria har endnu ikke sat tal på, hvor mange mennesker der lukkes ind på tennisanlægget i Melbourne, men de kommer under alle omstændigheder ikke til at se Ashleigh Barty. Den topseedede australier tabte 1-6, 6-3, 6-2 til tjekken Karolina Muchova, der er seedet 25, men formåede at justere sit spil, efter Barty habvde været knusende overlegen fra start. »Jeg forsøgte at komme tilbage i kampen, spillede lidt hurtigere, så duellerne ikke blev så lange som i første sæt, og det fungerede fint«, sagde 24-årige Muchova, der i semifinalen møder amerikaneren Jennifer Brady. I den rent amerikanske semifinale besejrede hun Jessica Pegula 4-6, 6-2, 6-1.

Kvindernes semifinaler:

Karolina Muchova, Tjekkiet (25) - Jennifer Brady, USA (22)

Naomi Osaka, Japan (3) - Serena Williams, USA (10)

Tennis. 4.-seedede Daniil Medvedev vandt det rent russiske kvartfinale i Australian Open mod Andrey Rublev med 7-5, 6-3, 6-2. Modstanderen i semifinalen findes senere i dag, når spanieren Rafael Nadal møder den femteseedede Stefanos Tsitsipas.

Mændenes semifinaler:

Novak Djokovic, Serbien (1) - Aslan Karatsev, Rusland (kval.)

Daniil Medvedev, Rusland (4) - Stefanos Tsitsipas, Grækenland (5)/Rafael Nadal, Spanien (2).

Ishockey. En scoring af 31-årige Lars Eller til 3-0 i trede periode bidrog til, at Washington Capitals med 3-1 over Pittsburgh Penguins kom på tilbage på sejrskurs i NHL efter fire nederlag i træk.

Fodbold. Verden ligger for Kylian Mbappes fødder, efter den den 22-åroge franskmands karriere nåede et nyt højdepunkt med et hattrick i Paris SG’s 4-1-sejr over FC Barcelona på Nou Camp. »Der er ingen tvivl om, at Kylian er en af verdens bedste spillere trods han unge alder. Han har allerede lavet ekstraordinære ting, men vi må forblive ydmyge«, sagde PSG’s træner, Mauricio Pochettino, efter for første gang at have stået i spidsen for PSG i Champions League. Ronald Koeman måtte erkende, at hans Barcelona-hold får det mere end svært i returkampen. »De var bedre end os. De var mere effektive, især Mbappe«, sagde hollænderen.