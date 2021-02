Hattrick: Mbappé-opvisning kan rykke Messi væk fra Barcelona

Lionel Messi kom ikke til at møde sin tidligere holdkammerat Neymar, da Barcelona tirsdag aften tog imod PSG i Champions Leagues første ottendedelsfinale, for brasilianeren er skadet. Men det er argentineren nok ligeglad med, for ham kan han møde senere, og hans hold havde rigeligt at gøre med en anden PSG-superstjerne, Kylian Mbappé.

22-årige Mbappé overstrålede nemlig alt og alle på en aften, hvor han med et forrygende hattrick fældede Messi og Barcelona, der nærmest skal skabe et mirakel, hvis holdet vil videre i sæsonens Champions League.

Mødet mellem de to storklubber endte 4-1 til PSG, der måske for en stund kan glemme det forsmædelige 1-6-nederlag for fire år siden på samme bane, også i en Champions League-ottendedelsfinale, der bl.a. gjorde en ende på tyske Deniz Aytekins karriere som Uefa-topdommer.

Resultatet er nedslående for Barcelona før returopgøret 10. marts, for det virker umuligt at skabe optimisme ude i Europa i en svær tid for storklubben, der trods fremgang på det seneste både har sportslige problemer i La liga og store økonomiske problemer med en skræmmende og stadigt voksende milliardgæld.

Endnu værre er det, måske, at nederlaget kan være med til at rykke Lionel Messi væk fra Barcelona, hvor han har spillet hele karrieren. Sidste år udtrykte han ønske om at komme væk, og i Barcelona tales der meget om en splittelse mellem Messi og klubben, der snart skal vælge ny præsident.