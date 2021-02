Løbeklubberne er gået glip af 50 millioner kroner fra aflyste motionsløb i 2020

De danske løbeklubber kæmper for at overleve, efter at de er gået glip af et forventet overskud på 50 millioner kroner fra aflyste motionsløb i 2020. Klubberne har holdt sig oven vande i 2020, men de frygter for økonomien i 2021. Og faktisk også for genåbningen.