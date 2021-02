»Det er en skandale«: Danske mestre tvinges til svær udekamp, mens konkurrenterne får gratis point uden at svede

Bedst som Mikkel Hansen var præsenteret i Aalborg, og intet kunne feje smilene af de nordjyske læber, er de danske mestre blevet godt gammeldaws tossede. Aalborg Håndbold føler sig uretfærdigt behandlet i Champions League, hvor en skrivebordsafgørelse kan give dem en betydeligt vanskeligere modstander i ottendedelsfinalen.

»Det er skide irriterende, at det ikke bliver afgjort på banen«, siger en frustreret Aalborg-kulturbærer, Henrik Møllgaard.

Det hele handler om, at Aalborgs danske mestre i aften bliver tvunget til at spille en udskudt udekamp i Kiel på vej mod nøglekampen i Ukraine mod Motor Zaporozhye torsdag eftermiddag. Alt imens samme Zaporozhye-hold slipper for at spille deres aflyste kamp mod Kiel og får 2 skrivebordspoint, der kan blive altafgørende i det videre forløb i Champions League.