Endelig genåbner idrætten: Hvem må hvad hvornår?

Den indendørs idræt kan snart åbne dørene igen efter flere måneders venten. Nedlukningen har stået på siden 16. december, men nu giver en ny politisk aftale udsigt til genåbning i flere etaper.

Mere tågede er udsigterne for stadionerne og de danske fodboldfans. Der har ikke været fans på stadion i Superligaen siden årsskiftet, og EM er lige om hjørnet, men det står endnu uklart, om kampene fortsat skal afvikles for tomme tribuner. Politikerne har sat eksperter til at finde et bud på svaret.

Bliv klogere på den nye genåbningsplan her:

Hvornår starter den indendørs idræt igen?

Den indendørs idræt åbner i tre faser med 14 dages intervaller.