FCM-fan før dagens topbrag mod Brøndby: Det er bekymrende, hvis Pione Sisto sætter sig selv over holdet

En midtjysk andenplads i Superligaen og en pokalsemifinale oven på et efterår med Champions League gruppespil og et historisk tæt kampprogram er da objektivt en udmærket status på nuværende tidspunkt – sagt på godt jysk.

Jeg tror, at de fleste FC Midtjylland-fans på forhånd gerne havde solgt grundspillets afslutning med det scenarie. Alligevel sidder jeg med en vis bekymring forud for mesterskabsspil og 10 altafgørende kampe.

#superfan Michael Løwe 40 år, bosiddende i Aalborg med kone og tre børn, fan af FC Midtjylland siden 1999. @micloewe på Twitter.

Jeg var fuld af optimisme, da transfervinduet lukkede 31. januar kl. 23.59. Den sportslige ledelse havde formået at holde på samtlige midtjyske profiler, og det var tilmed lykkedes at tilføje den tidligere akademidreng Jonas Løssl, der nu i en direkte duel med Jesper Hansen kæmper om ikke bare rollen som førstemålmand i FCM, men formentlig også rollen som tredjemålmand for det danske landshold til sommerens EM.

Det var med en personlig forventning om et FCM-hold i peak, der nu for alvor skulle toppræstere i en historisk vigtig sæson. Mestrene er netop i denne sæson – som en følge af den danske rangering som nr. 15 på Uefa’s tabel over landekoefficienter – sikret som minimum gruppespil i Europa League selv i tilfælde af nederlag i de afgørende kvalifikationskampe til Champions League.

Kun tre (3!) store chancer

Min optimisme og de store forventninger blev dog langsomt mindre hen over foråret. Inden det seneste opgør mod Vejle havde holdet ikke formået at score i de tre foregående opgør, og skelede man lidt til de bagvedliggende data, hvilket man jo gerne vil i det midtjyske, var der virkelig grund til bekymring.

Profiler som Cajuste, Dreyer, Mabil og ikke mindst Pione Sisto har alle været skygger af sig selv

I forårets ni superligakampe skabte man sammenlagt tre (3!) chancer i kategorien ’store chancer’. Til sammenligning havde f.eks. Lyngby (på en 11.-plads) formået at skabe 17 store chancer, hvilket jo virker helt uforståeligt, når man kigger ned over en midtjysk drømmeoffensiv, et sammenspillet hold med CL-erfaring og tilmed uden afgang af profiler.

Men faktum er, at holdet såvel som spillerne individuelt ikke har formået at leve op til de forventninger, man som FCM-fan med rette kan have. Profiler som Cajuste, Dreyer, Mabil og ikke mindst Pione Sisto har alle været skygger af sig selv. Faktisk har bedste offensive kort været 19-årige Gustav Isaksen. Han besidder godt nok et talent ud over det sædvanlige, men fortæller vel trods alt i højere grad historien om en udfordret midtjysk offensiv.

De få spillemæssige højdepunkter skal findes i de to pokalkampe mod OB samt seneste opgør hjemme mod Vejle Boldklub, hvor man aldrig var i tvivl om kampens udfald, selv om en Vejle-udvisning fik en vis betydning for sejrens størrelse på 5-0.

Brøndby husker Horsens

Man skal være lykkelig over, at kampene mod Brøndby samlet kastede 6 point af sig, da man i begge opgør vel ret beset var det næstbedste mandskab. Med 6 point i omvendt favør var mesterskabet nok afgjort.

Nu begynder slutspillet, og jeg har på trods af dommedagsretorikken fortsat FCM som mesterskabsfavorit. Den største trussel er selvsagt Brøndby, der som vinder af grundspillet fører med 2 point ned til FCM. Men mon ikke en mislykket Halimi-dribling i Horsens og en efterfølgende Kjartan Finnbogason-scoring dybt inde i overtiden kan risikere at spille ind på Vestegnen, når mediemøllen igen kører med retorik om gummiben og et lige-ved-og-næsten-mesterskab i 2018 – det tror jeg personligt.

I virkeligheden skal den største midtjyske trussel til mesterskabet efter min overbevisning findes i holdet selv, og så er vi tilbage ved de bekymringer, jeg indledte denne artikel med.

Der har i Brian Priskes tid som cheftræner være en del flere konflikter i spillertruppen (i hvert fald offentligt), end vi tidligere har været forvænt med. Det har til tider mere lignet uro end ’Sult i Paradis’, for at referere til Rasmus Ankersens bog om præstationsledelse:

Mabil og Evander i skænderi i en pokalkamp mod Fremad Amager.

Kaba og Evander med dårlig attitude på tribunen i Brøndby.

Anderson og Kaba udeladt fra kamptruppen efter et sammenstød til træning.

Jesper Hansens kritik i medierne over sit fravalg.

Sisto udeladt fra kamptruppen mod Vejle Boldklub.

Pione Sisto bekymrer

Brian Priske har udefra set generelt været eminent i sin mandskabspleje, men udviklingen omkring Pione Sisto kan godt bekymre mig.

Der har været langt mellem de ekstraordinære præstationer, som man med rette kan forvente af en spiller, der på sit topniveau allerede har bevist sig i en klasse langt over Superligaen. Nedturen kulminerede med et fravalg til kamptruppen forud for sidste kamp hjemme mod Vejle Boldklub. Fravalget blev fulgt op af en række bekymrende bulletiner i de lokale medier om en overtrådt grænse hos Brian Priske samt en generel tendens til at sætte sig selv over holdet.

Vicente del Bosque sagde engang, at den vigtigste opgave som træner var at holde sine stjernespillere glade. Så simpelt tror jeg ikke, at det er

En magtkamp mellem cheftræneren og klubbens største stjerne er bekymrende forud for et tæt slutspil. Den spanske trænerlegende Vicente del Bosque sagde engang, at den vigtigste opgave som træner var at holde sine stjernespillere glade.

Så simpelt tror jeg ikke, at det er, men der er ingen tvivl om, at der ligger en opgave for Priske og det øvrige trænerteam i forhold til at få offensiv profil som Sisto, men også Evander, Dreyer, Kaba m.fl. tilbage på niveau, hvis mesterskabet skal genvindes til maj.

Allerede i midten af april er første runde af superligakampene mod Brøndby og AGF samt pokalsemifinalerne mod SønderjyskE afviklet. Og så har vi et meget mere klart billede af, hvilke forventninger man kan have i forhold til at drømme om mere midtjysk metal.