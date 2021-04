Hele Danmark skal håbe på, at AGF vinder pokalen. For så vinder vi også EM

Der er sket noget ret vildt i Aarhus. Byens Hold har kvalificeret sig til medaljeslutspillet for andet år i træk. Det er ret utroligt, især når man tænker på, at der senest skulle gå otte sæsoner mellem en top 6-placering.

Men nu er vi her. Top-6 er sikret, og med en god form mod de andre tophold er det ikke fuldstændig vanvittigt at tro på guld i Aarhus.

Superfan Kim Jensen Født 1977, opvokset med en enlig mor og sparsom fodboldopdragelse, AGF-fan siden midten af 1980’erne (havde topscorer Lars Lundkvist som lærer), arbejder med udviklingsbistand gennem folkelige organisationer i Civilsamfund i Udvikling i Aarhus (Cisu). @naestaar på Twitter. Politiken giver ordet til passionerede fans af superligaklubberne. Er du superfan med noget på hjerte, så send en mail til sporten@pol.dk. Læs tidligere artikler i serien her.



Bevares, sådan går det næppe, men sandsynligheden har vel ikke været større i 25 år. Tipstjenesten eller Danske Spil eller Oddset, eller hvad de nu hedder for tiden, gav i påsken pengene 13 gange igen på AGF som dansk mester. Det er nogenlunde de samme odds, som der plejer at være på, at den bomstærke gambianer Bubacarr Sanneh scorer. Altså: langtfra sandsynligt, men ikke helt gakkelak-umuligt.

Meget skal dog flaske sig, selv for at AGF holder FC København under sig og beholder tredjepladsen. Og skulle det glippe, er der jo altid pokalen, som man plejer at sige først på sæsonen i Aarhus. I år er der faktisk noget om snakken. AGF er i semifinalen og kan altså næsten række ud efter den historiske 10. pokal. La Decima, som man plejer at sige i Real Madrid og på C-tribunen i Aarhus. Her er odds nede på 3,1 hos den statsejede spiludbyder.

Fælles for drømmene om en gylden forårssæson gælder det, at den irriterende lillebror fra nord kan ødelægge det hele. Randers FC, eller ’rend os’, som de ukærligt bliver kaldt i Aarhus, kan stikke en kæp i begge hjul. Hvis man slår op i min kalender for april og udelukkende ser på torsdage, står der:

I dag: AGF-Randers

Torsdag 15/4: Randers FC-AGF

Torsdag 22/4: AGF-Randers FC

Ja, du læste rigtigt. Torsdag aften møder AGF Randers FC. Hver torsdag aften.

To af kampene er semifinaler i pokalturneringen og kan dermed slukke drømmen om La Decima, mens den tredje er den ene af to kampe i medaljeslutspillet.

»Nå nå, men så kender I dem da i forvejen, og de er jo lillebror. Så det er bare et spørgsmål om at slå dem«, kan jeg allerede høre ukyndige sige.

Det er, fordi de ikke ved, hvad det vil sige at være lillebror i fodbold. I fodbold handler det om, at det er den vigtigste kamp i sæsonen for lillebror, der vil gøre alt for at spolere sæsonen for storebror. Sådan er det også i Randers FC. Og de har statistikken med sig. AGF har ikke slået Randers FC i noget, der ligner fem et halvt (og føles som 30) år.

14 kampe i træk uden sejr

Det er over 2.000 dage siden, omfatter nu 14 kampe i træk, , det er helt igennem jammerligt.

Man kan indvende, at mange af kampene i mellemtiden er endt uafgjort, og at det uafgjorte resultat ofte har været til AGF’s fordel, som da det for et år siden holdt Randers FC ude af top-6. Eller i efteråret, hvor Randers FC var en mand i overtal i 90 minutter. Det ændrer bare ikke ved, at der mangler en sejr. Godt nok betyder håneretten mellem de to klubber mest for lillebror, men det er ikke uvæsentligt i Aarhus at lukke munden på lillebror.

Derfor vil de aftener i april være enten vedligeholdelsen af et frygteligt kompleks eller det endelige opgør med fortidens spøgelser. Lad os tage superligakampen først. Det er den sidste af de tre torsdagskampe. Forud for den har AGF tabt til FC Nordsjælland og mødt de andre tophold, Brøndby IF og FC Midtjylland.

Det er svært at sige, hvordan det kommer til at gå, men det kunne sagtens være der, toppen brækker over. Hvis det er gået sløjt i alle de tre første kampe, kan det hele være slut her. Er det gået godt mod topholdene, kan en sejr her være et kæmpe rygstød ind i de afgørende kampe. Et bevis på, at nu er spøgelserne væk.

Hvis vi så tager semifinalerne, bliver det endnu mere nervepirrende, for det her handler om alt muligt andet end Randers FC. Pokalen er vigtig i AGF, plejer GF-fans at råbe, når en træner har dristet sig til at underprioritere den.

Det skyldes, at det er et af de få steder, hvor man også objektivt kan tale om AGF som en storklub. Ingen andre klubber har vundet den ni gange, og det vil være fantastisk at kunne være den første danske klub til at nå den 10. pokal. Og det vil være helt fantastisk, hvis det bliver i år. Finalen bliver spillet i Aarhus, og mange ser frem til den som en psykologisk afslutning på den lange, mørke periode uden tilskuere på stadion.

Jeg kan personligt se to gode grunde til, at AGF bør vinde pokalen i år.

1) Når AGF vinder pokalen, er det altid efter fuldkommen legendariske semifinaler. I 1992 skete det efter et drama uden lige mod B1909, hvor AGF vandt 1-0 hjemme og spillede 1-1 ude i det, der vel blev niernes sidste svirp med halen i dansk topfodbold. Jeg husker det som en hårdt spillet kamp, hvor der endda var tilskueruroligheder i Aarhus.