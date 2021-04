Lad klubben overtage Lyngby Stadion, så rutsjebaneturen kan slutte

Når det kommer til Lyngby Boldklub, er jeg både pessimist, overtroisk og (lidt for) godt underholdt.

For hvis nogen skulle være i tvivl, har det været fuldstændig vanvittigt at være Lyngby-fan de seneste 35 år. En rutsjebanetur uden lige, der har efterladt mig køresyg. Kan vi snart holde stille – bare et øjeblik?

Superfan Troels Rud Født 1980, medtaget Lyngby-fan siden 1980'erne, ansat i Akademiet for de Tekniske Videnskaber, hvor han arbejder med videnskabelig formidling, men er overtroisk, når hvad angår fodbold.

Lad mig opsummere min karriere som fan:

Lyngby er gode, blandt Danmarks bedste.

Lyngby vinder pokalen.

Lyngby vinder mesterskabet.

Jeg får mit livs eneste autograf af Claus ’Kuno’ Christiansen.

Lyngby er imod moderne professionaliseret fodbold.

Lyngby er i 90’erne elsket for den naive, offensive spillestil.

Poul Hansen.

Lyngby går konkurs.

Jeg spiller en lokal danmarksseriekamp mod Lyngby og scorer næsten i overtiden. Min træner klapper mig på skulderen og fortæller, at alle på sidelinjen er lettede, for jeg ville have snakket om det mål resten af livet.

Lyngby rykker op.

Ned.

Op.

Ned.

Op og får bronze.

Europa.

Ned.

Næsten konkurs.

Friends of Lyngby.

Reddet.

Nicki Bille og Mark Strudal.

Fortabt.

Gorky Parks ’Bang’ vælges som indløbssang (selv om flere fans stemte for Slayers ’Angel of Death’).

Forvirret.

Christian Nielsen.

Vi vinder.

Geertsen i overtiden i Helsingør.

Op.

Vi taber.

Lyngby sælger over 1 ton pølser (!) til fans, der må se kampen på tv pga. corona.

Carit.

Vi vinder.

Vi taber den direkte nedrykkerduel i Odense.

Og sådan er det at være Lyngby-fan.

Glem alt om FC-det-enes kvaler om ikke at vinde guld og FC-det-andets kvaler om at misse Champions League, eller IF’s iver efter at vinde noget overhovedet. Det her gælder overlevelse – både mentalt som fan, for holdet i Superligaen og for boldklubbens eksistensberettigelse på sigt.

Fodbold er også politik

Lyngby-Taarbæk Kommune har aldrig holdt hånden under Lyngby Boldklub, og når man ser tilbage, er det svært at klandre dem.

Kommunalbestyrelse og udvalgsmedlemmer har ikke villet hjælpe rigmænd og/eller fantaster med at udnytte boldklubben til egen økonomisk vinding. Pengemænd er kommet og gået med mere eller mindre realistiske planer for megastadioner, skyskrabere og hede Champions League-drømme.

Fællesnævneren for alle ejere af Lyngby Boldklub har været udfordringen med at gøre professionel fodbold i Lyngby rentabel. En tilsyneladende umulig opgave. Det må derfor være skæbnens ironi, at de første ejere, som ikke vil kapitalisere på Lyngby Boldklub, er dem, det lykkes at skabe den bevægelse, folk i og omkring Lyngby Boldklub oplever for tiden.

Lyngby havde brug for nogle ejere, som forstod klubben, som forstod os fans, og som respekterede vores historie. Det fik vi – på dramatisk vis – med Friends of Lyngby. De forstod som ingen ejere før dem at mobilisere lokalområdet. De er jo selv fans.

De fik skabt en bevægelse af nærhed og fællesskab, som alle i Lyngby-Taarbæk Kommune bakker op om. Lyngby gik på kort tid fra at have færrest fans i Superligaen til at fordoble tilskuerantallet og have over 4.000 i snit. Det højeste tilskuertal i 30 år.

Og så kom corona.

Ejerskab med langt lys på

Typisk Lyngby! Det gik lige så godt, og så kommer en pandemi og ødelægger det hele for mig, tænkte jeg og tog pandemien lige så personligt.

Men der er lys i mørket, for med de lokale investorer fik vi et ejerskab med det lange lys på. Bevares, de har udskiftet trænere flere gange, men man har aldrig afveget fra strategien for klubbens udvikling. Vi skal avle talenter, spille ’Lyngby-bold’ og tage fusen på jer alle sammen.

Det gør vi bedre nu end nogensinde før, og under coronanedlukningen har klubben skaffet nye partnere på samlebånd og slået rekord i salget af sæsonkort. Så er det svært at bevare pessimismen, som alle de jyske Brøndby-fans siger.

Stadionprojekt i udbud

Men for at Lyngby Boldklub kan overleve som superligaklub på den lange bane, kræver det udvikling af ’Det O’Lyngbyske Stadion’, også kaldet Ruinen.

Derfor er det fantastisk, at Lyngby-Taarbæk Kommune – for første gang nogensinde – har indvilget i at sætte et stadionprojekt i udbud, så det gamle stadion fra 1949 kan moderniseres til gavn for fans, klub, spillere og naboer.

Det kan vise sig at være den vigtigste begivenhed i klubbens 100-årige historie. Vinder den lokale ejerkreds og klubben udbuddet, bliver man endelig herre i eget hus. Det er nødvendigt, for at bevægelsen, som Friends of Lyngby har skabt, kan fortsætte, og at Lyngby Boldklub kan overleve på sigt. For at få ro på.

Så mens vi prøver at sikre overlevelse på kort sigt (vi taber garanteret efter en syv minutter lang VAR-dom i sidste sekund af overtiden i sidste spillerunde), så krydser vi fingre for, at Lyngby Boldklub vinder det forestående udbud af stadionprojektet. Så fornuften, fremtiden og retfærdigheden sejrer.

Så vi kan ende årtiers lappeløsninger for at holde klubben oven vande. Og så jeg kan få en pause fra denne følelsesmæssige rutsjebane.

Carit Falch taler hele tiden om at vise mod på banen.

Jeg skulle hilse at sige, at det også gælder uden for banen – det kræver mod at være Lyngby-fan.