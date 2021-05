Landsholdet bør have ’Rusland ud af Syrien’ trykt på trøjerne under EM

I januar måned løb det mandlige danske håndboldlandshold på banen til en VM-kamp mod aktuelt udskældte Qatar.

Skulle spillere og forbund have markeret deres afstandtagen til den lille ørkenstat ved at boykotte kampen?

Ja, det var faktisk værre endnu, for landsholdet gik også på banen mod Bahrain i den VM-turnering, som endte med erobring af trofæet. Og Bahrain har også en del på samvittigheden i forhold til menneskerettighederne og det tilmed med en opsigtvækkende dansk forbindelse.

Sportsdebat Ole Mathiesen Ole Mathiesen er tidligere formand i Virum-Sorgenfri HK og medlem af DHF’s repræsentantskab. Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening på sportsdebat@pol.dk.

Bahrain, som har tætte og historiske forbindelser til det danske kongehus, holder på tiende år en dansk statsborger fængslet med en livstidsdom. al-Khawajas brøde har såmænd alene været fredelige protester til fordel for menneskerettighederne, hvilket altså har kostet ham en livstidsdom ’tilsat’ tortur og seksuelle krænkelser. Den danske statsborger al-Khawaja er 60 år, og Danmark er altså ikke i stand til at få ham fri.

Skulle de danske håndboldspillere have taget konsekvensen og nægtet at deltage i en fredelig og mellemmenneskelig idrætsdyst?

Det havde næppe hjulpet og en umiddelbar og logisk konsekvens havde jo været, at Danmark ikke var blevet verdensmestre i håndbold.

Sportspolitik er grimt

De mange ’klogeåger’, der mener, at de danske landsholdsspillere i fodbold skal tage sagen i egen hånd og boykotte fodbold VM i Qatar, har næppe gennemtænkt konsekvenserne, og under alle omstændigheder har de intet belæg for, at det vil ændre noget til det bedre.

Hverken fodboldspillerne eller for den sags skyld landstræneren skal kæmpe den kamp. Men det er indlysende, at der er muligheder, og når det nu langt om længe er slået fast, at sport og politik virkelig hænger sammen, så skal man da udnytte mulighederne, der findes.

Efter min mening er der områder, som – med al respekt – er langt værre end Qatar og de ulykkelige slavearbejdere.

Idræt og sport er jo verdensomspændende og dermed per definition også politisk, men inden man gør forsøget på at lade sporten påvirke verdenspolitikken, så ligger der en kæmpe forhindring i sportens interne politik.

Sportspolitik, både nationalt og internationalt, er grimt og fuld af intriger, rævekager og – ved vi positivt – de fleste VM-værtskaber i nyere tid er belastet af skandaler i form af gigantiske pengebeløb i bestikkelse. Sig bare navnene Beckenbauer, Platini og Blatter. Før de forskellige sportsorganisationer selv får styr på egne politiske forhold, er det svært at forestille sig et samarbejde på verdenspolitisk plan, som f.eks. kan bremse eller i det mindste påvirke skurken over dem alle, Vladimir Putin.

Minder om Hitlers OL

Men efter min mening er det her, der dels er muligheder for at gøre noget, dels kan oplistes utallige eksempler på, at verdensidrætten igen og igen har lukket øjnene og har ’spillet spillet’ sammen med den russiske diktator.

Vinterlegene i Sotji bragte minder om Hitlers OL i 1936, udgifterne var gigantiske (mere, end hvad alle tidligere vinterlege havde kostet – tilsammen). Putin havde brug for at profilere sig, og han er meget bevidst om sporten og dens potentiale. Efterfølgende har det så vist sig, at Putin og Rusland brugte lejligheden og legene til via systematisk statsdoping at opnå resultater på idrætsarenaerne.

Næste begivenhed, hvor verden godvillig deltog i Putins spil og selvpromovering, var fodbold-VM 2018.

Rusland havde udøvet helt utilstedelig aggression mod det frie land Ukraine, ja, man havde sågar uden de store indsigelser inddraget den ukrainske halvø Krim i den russiske nation. Alligevel mødte alverdens bedste fodboldnationer op til klodens største VM-turnering og spillede fodbold på russiske stadioner, alt imens Putin solede sig. Og så er vi fremme ved 2021 og Ruslands engagement i den syriske tragedie.

Da fodbold-VM optog verden i 2018, havde Putin allerede i tre år været involveret i borgerkrigen i Syrien og via sin støtte til diktator og folkemorder Assad fået gevaldig meget blod på hænderne.

Syrisk blod på hænderne

Det har så stået på i mere end fem år. I dag – i 2021 – er det en kendsgerning, at Assad ikke havde klaret den uden Putins støtte. Og det har ikke kun været moralsk eller politisk støtte. Russisk militær og fly har deltaget flittigt i bombardementer af den syriske civilbefolkning med eksempelvis de frygtede tøndebomber.

Med al respekt er dette langt værre end problemerne i Qatar, og det er altså dette Rusland, som Danmarks fodboldlandshold skal stille op mod på fodboldbanen til en fredelig idrætsdyst ved fodbold-EM i næste måned – ovenikøbet på dansk jord, i Parken, i vores hovedstad.

Som bekendt trækker det syriske problem tråde til mange, mange lande i verden og ikke mindst lille Danmark, hvor vi jo har ganske svært ved at håndtere de syriske flygtninge, som er endt her. Skulle nogen være i tvivl om, hvad der sker i Syrien lige nu, kan jeg henvise til Amnestys ganske forfærdende rapporter. Og Putin og Rusland har blod på hænderne.

De danske landsholdsspillere er blevet bebrejdet, at deres T-shirt-manifestation i landskampene før påske var for usynlig og ligegyldig, men nu har de så en kæmpe chance for for revanche.

Når de løber på banen mod Rusland 21. juni i Parken, kan de gentage T-shirt-seancen, blot skal bogstaverne være større og teksten være: Rusland ud af Syrien.