Pernille Blume er opmuntringen på en mærkværdig EM-dag

At svømning er en individuel sport med masser af indviklede forbehold blev understreget på førstedagen af EM i Budapest.

Først og fremmest var skuffelserne i overtal i den danske lejr, men øverst på positivlisten står, at en dansk rekord i 4x100 meter fri bragte Jeanette Ottesen tættere på en femte olympisk kvalifikation. Selv om der lige manglede et lille sekund i, at dansk svømnings mest vindende nogen sinde sikrede sig karrierens 54. internationale medalje.

Forud for EM havde Jeanette Ottesen flyttet fokus fra at OL-kvalificere sig individuelt i 100 meter butterfly til at blive en del af en kvartet i 4x100 meter fri.

Den danske rekord på 3.36,81 min. rakte til en fjerdeplads i netop den holdkap, men nok så væsentligt ligger Danmark nu nummer tre blandt de nationer, der kæmper om de sidste fire pladser i det olympiske felt.

Storbritannien vandt EM-guldet og lagde sig med 3.34,17 min. i spidsen i OL-kapløbet foran EM-bronzevinderne fra Frankrig, mens Danmark overhalede Tysklands 3.38,55 min.

OL-kapløbet har en sidste frist frem til 31. maj, hvortil især ikke-europæiske nationer har muligheden fra at tage pladsen fra den danske kvartet.

0,89 sek. fra bronzemedaljerne

Signe Bro gav ellers den danske holdkap en fremragende start med en personlig rekordforbedring på en en tiendedel sekund til 53,73 sek., der placerede Danmark som nummer to, men efter Jeanette Ottesen (54,89), Julie Kepp Jensen (54,63) og Pernille Blume (53,56) havde svømmet var Danmark 0,89 sek. fra bronzemedaljerne.

Pernille Blume havde inden gjort det imponerende ved at kvalificere sig til tirsdagens finale i 50 meter fri med hurtigste tid.

24,06 sek. er nummer syv på listen over Pernille Blumes bedste præstationer nogen sinde, der toppes af den danske rekord på 23,75 sek. fra EM i 2018.

Pernille Blume skal tirsdag primært konkurrere med hollænderen Ranomi Kromowidjojo om EM-guldet, men derefter forlader Pernille Blume Budapest for at koncentrere sig om træningen frem mod forsvaret af OL-titlen i Tokyo.

To andre OL-kvalificerede opnåede 9.-pladser på EM’s førstedag, da Julie Kepp Jensen i 50 meter fri og Emilie Beckmann i 100 meter butterfly var henholdsvis 7 og 16 hundrededele sekund fra finalerne.

For Emilie Beckmann, der ikke er nedtrappet til EM-stævnet, var tiden i semifinalen dog en opmuntring, da hun efter at have svømmet over et sekund langsommere i det indledende heat pludselig var kommet i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet kunne svømme butterfly, som hun forklarede til TV 2 Sport.

0,02 sek. fra OL-kravtiden

En skuffelse oplevede derimod Tobias Bjerg i to omgange.

I det indledende heat i 100 meter brystsvømning var han med 59,95 sek. blot 2 hundrededele sekund fra at komme under OL-kravet, og da han fik en ny chance i semifinalen svømmede han et par tiendedele langsommere og har derfor i denne omgang forspildt den sidste chance for at opnå en individuel OL-kvalifikation.

Ingen af de fire danske deltagere kom videre fra de indledende heats i 40o meter, men tre af dem satte markante personlige rekorder. Mikkel Gadgaard forbedrede sig med to et halvt sekund til 3.49,93 min., hvilket rakte til en 14.-plads.

Markant hurtigere gik det i mændenes 50 meter rygcrawl, hvor russeren Kliment Kolesnikov i semifinalen forbedrede sin egen verdensrekord med 7 hundrededele sekund til 23,93 sek.