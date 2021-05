Sportsredaktøren: Brøndbys mesterskab er en berigelse for dansk fodbold

Undskyld mig i Herning og på Østerbro, men hvor er det dog berigende, at Brøndby har bragt 16 års pause til ende og atter er dansk mester i fodbold.

I snævert perspektiv havde FC Midtjylland selvsagt foretrukket, at det var lykkedes at leve op til forventningerne om et forsvar af sidste sæsons titel, mens FC København som forårets stærkeste hold lige så gerne havde set, at sæsonen strakte sig så meget længere, at mesterskabet var blevet deres.

Et farveblindt blik på potentialet for dansk klubfodbold efterlader imidlertid ikke ret meget tvivl om, at det er en kollektiv gevinst for Superligaen, at Vestegnen nu er forgyldt i sportslig forstand.

De seneste uger har budt på den dramatik, jævnbyrdighed og uforudsigelighed, der gør fodbold og for den sags skyld enhver anden sportslig udfoldelse på højeste plan til uforlignelig underholdning.