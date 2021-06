Danmark var chanceløs mod Spanien, og Uefa tager rebellerne med i Champions League

Fodbold. Med kun ét skud på mål var Danmarks kvindelige landshold langt fra true Spanien i en landskamp i Madrid, hvor hjemmeholdet vandt 3-0. Foran 500 tilskuere kom Spanien foran i første halvlegs tillægstid, da Aitana Bonmatí fra kanten af straffesparksfeltet via stolpen sendte bolden yderligere forbi Lene Christensen i det danske mål. Patricia Guijarro Gutierrez headede 2-0-målet ind efter et hjørnespark, inden Bonmati scorede foran anden gang med 5 minutter tilbage. Danmark, der i fredags vandt 3-2 over Australien i Horsens, måtte efter en halv time udskifte den skadede Bayern München-forsvarsspiller Simone Boye.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, har i første omgang valgt ikke at straffe Juventus, FC Barcelona og Real Madrid for at have været en del Super League-projektet. De tre klubber får derfor lov til at deltage i den forestående Champions League.

Fodbold. Álvaro Morata har forlænget sin aftale med Juventus, der har lejet den spanske EM-angriber fra Atlético Madrid for endnu en sæson, efter han scorede 20 mål i 44 kampe i den forgangne.

Foto: Jens Dresling

Atletik. Kojo Musah er Danmarks hurtigste mand. Ved et stævne i Kladno i Tjekkiet var Kojo Musah 10,17 sek. om at løbe 100 meter, hvilket er en forbedring af den danske rekord med 9 hundrededele sekund. Den tilhørte Kristoffer Hari. OL-kvalifikationskravet er 10,05 sek., men der uddeles også OL-billetter til en rangliste, hvor sejren ved stævnet gav Aarhus 1900-løberen nogle vigtige point.

Cykling. Den firedobbelte britiske Tour de France-vinder Chris Froome vil efter to års fravær atter være at finde i feltet, når Tour de France indledes 26. juni i Brest. Det meddelte hans arbejdsgiver Israel Start-Up Nation i dag, men understregede samtidig, at den 36-årige Froome ikke skal være kaptajn. Den rolle indtager canadieren Michael Woods, og Froome, der efter sit voldsomme uheld i 2019 har haft uhyre svært ved at nå op på sit tidligere niveau, skal med sin enorme erfaring støtte Woods mest muligt. Israel Start-Up Nation har endnu ikke offentliggjort navnene på de øvrige ryttere i truppen.