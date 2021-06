DIF's nye formand: Jeg har investeret fem år af mit liv i et række ud efter posten

56-årige Hans Natorp er dansk idræts nye førstemand. I et usædvanligt tæt kampvalg mellem DIF’s siddende næstformænd fik den tidligere olympiske sejler lørdag 76 stemmer, mens Thomas Bach fik opbakning fra 71 delegerede ved årsmødet i Brøndby-Hallen.

»Jeg har jo investeret mit liv i Danmarks Idrætsforbund, siden jeg blev næstformand for fem år siden. Jeg har hele vidst, at hvis muligheden skulle byde sig, ville jeg række ud efter stjernerne. Så ville jeg række ud efter formandsposten. Derfor er det klart, at det betyder rigtig, rigtig meget for mig«, siger Niels Nygaards efterfølger og har – som den slagne kandidat – et positivt syn på det tætte valg.