Superligaoptakt: Først når FC Nordsjælland har solgt guldfuglen, falder truppen helt på plads

Det holdt hårdt og krævede både en sejr over SønderjyskE, og at andre resultater gik FC Nordsjællands vej, men det lykkedes. For femte sæson i træk kom klubben med i mesterskabsspillet, og for tredje gang var det Flemming Pedersen, der stod i spidsen for holdet i de afsluttende tvekampe mod resten af top-6.

Tidligere var det ikke gået så godt i slutspillet. 20 kampe havde kun givet to sejre og ni nederlag, så hvad gjorde cheftræneren?

Han satte det yngste hold i Superligaens historie på banen i den første kamp hjemme mod AGF – og vandt 2-0 med et mandskab med en gennemsnitsalder på 20 år og 20 dage.