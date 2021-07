Superligaoptakt: Ny FCM-træner har en stærk trup – og en stor udfordring

I de seneste fire sæsoner er FC Midtjylland ikke blevet dårligere end nummer 2, mens det undervejs er blevet til to mesterskaber (i 2018 og 2020) og en pokalsejr i 2019. Desuden fik man endelig brudt ind i det europæiske gruppespil også i den forgangne sæson, og det endda i den meget lukrative Champions League med godt nok tilskuerløse storkampe mod Liverpool, Ajax og Atalanta.

Så rigtig meget er gået rigtig godt for de ambitiøse midtjyder, der i den grad har gjort FC København rangen stridig som det aktuelt førende hold i dansk fodbold. Men alligevel fik man ikke lukket sæsonen med et smil. For Brøndby tog mesterskabet, selv om de snittede under 2 point per kamp. FCM havde kun sin egen svigtende forårsform at takke for det udfald.