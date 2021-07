Brøndby-fan: Kald mig bare blåøjet, men jeg tror altså på projektet

Superligaen er startet. Endelig. Desuagtet at det netop overståede EM har været både dramatisk, spændende og har samlet hele landet i en grad, som jeg ikke har oplevet i min levetid, så kan Superligaen noget helt andet.

Man siger, at forventningens glæde er den største – udsigten til en eventuel belønning er drivkraften hos mennesker.

Især hos fodboldfans, tænker jeg umiddelbart. Udsigten til den ultimative belønning i form af en pokaltitel eller et mesterskab er, hvad der trækker os af sted til stadion weekend efter weekend, sæson efter sæson. Selvfølgelig drejer det sig også om fællesskabet med sine medfans og hele kulturen omkring den klub, man følger, men drømmer alle fodboldfans i bund og grund ikke om det samme? Har det samme mål, uanset hvor utopisk det til tider kan synes, så er håbet der.

Fodboldfans er loyale

I virkeligheden må fodboldfans simpelthen være de mest loyale mennesker, der findes. I hvert fald over for deres klub. Deres store kærlighed. Deres religion.

Når man skal forklare følelserne for fodbold til folk, som ikke er forelskede i klubfodbold, finder man ofte, at ord er utilstrækkelige. Hvordan forklarer man al den glæde og eufori, som de store sejre får os til at føle indeni? Hvordan forklarer vi de nederlag, der ødelægger hele uger for os, og som smerter os i sådan grad, at det kan føre til gråd eller raseri?

Ingen forstår det – og det er egentlig også o.k. Det er følelser, vi fodboldfans har sammen. Med og mod hinanden. Store følelser. Og lige så ægte som alle andre menneskelige følelser.

Tidligere Manchester United-manager Alex Ferguson er måske ham, der har formuleret sig mest præcist med sit rammende, men enormt simple: football, bloody hell.

Vores klub belønnede sine tilhængere med et mesterskab i sidste sæson. Et mesterskab, som vi havde ventet på i 16 år, men som de færreste af os havde set komme. Siden den famøse 2017/18-sæson, hvor mesterskabet på brutal og ubarmhjertig vis blev flået ud af hænderne på os den forfærdelige aften i Horsens, har vi ikke været tæt på. Den sidste kamp i sæsonen blev hver gang afsluttet med et sarkastisk: næste år!

Men i år blev det sgu!

Nervøs gråd på stadion

I sidste spillerunde kunne vi enten vinde det lort. Eller smide det hele på gulvet.

Præcis som den traumatiserende majaften i Horsens skulle jeg på stadion.