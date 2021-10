Skal Danmark boykotte VM i Qatar? Fire markante stemmer siger her deres mening

Stanis Elsborg: Senioranalytiker og konferenceansvarlig ved Play the Game hos Idrættens Analyseinstitut

»Vi synes, at regeringen, Danmarks Idrætsforbund og DBU sammen bør indkalde alle stærke kræfter i og omkring idræt, men også uden for idræt – for eksempel Amnesty International – for at forsøge at få lagt et strategisk arbejde frem mod VM. Der er over et år til at lægge pres på både Fifa og Qatar, inden VM løber af stablen, og der burde vi kunne sætte os sammen og lægge en strategi for, hvordan man udmønter sådan et stykke arbejde. Og det skal være en strategi, der også er langsigtet og ikke kun relateret til Qatar«.