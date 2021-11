Historisk OL-forbund fjerner ridning fra programmet efter piskeskandale i Tokyo

En af de mest kontroversielle scener ved sommerens olympiske lege i Tokyo fandt sted på ridebanen, da kampen om medaljerne i moderne femkamp spidsede til. Annika Schleu førte konkurrencen, inden hun satte sig op på hesten Saint Boy, som tyskeren for første gang havde stiftet bekendtskab med 2o minutter forinden. Men alt gik galt for 31-årige Schleu, for Saint Boy nægtede gang på gang at passere forhindringerne, og billederne af den grædende Schleu på ryggen af en tydeligvis skræmt hest var nogle af legenes stærkeste.

Schleu fik nul point og var dermed ude af medaljekampen, men til gengæld blev hun hovedpersonen i en global shitstorm, da hendes hårdhændede behandling af Saint Boy vakte almen opstandelse. Hun både piskede og satte sine sporer hårdt i siden på hesten, der gang på gang bremsede op foran forhindringerne.