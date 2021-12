Den tidligere fodboldmålmand Lars Høgh er død som 62-årig efter længere tids kræftsygdom. Det oplyser hans familie.

»Det er med ubeskrivelig sorg, at vi må meddele, at vores højt elskede, livsglade og altid positive Lars er sovet stille ind her til aften«, skriver familien.

Lars Høgh spillede i sin karriere 817 kampe for Odense Boldklub, med hvem han blev dansk mester tre gange. Derudover vogtede han målet for det mandlige danske fodboldlandshold otte gange.

Siden gjorde han karriere som målmandstræner – blandt andet for det danske landshold, hvor han var tilknyttet siden 2007.

2. december i år blev Lars Høgh indlemmet i Fodboldens Hall of Fame. I den forbindelse udtalte Michael Laudrup:

»Lars Høgh var en fremragende målmand. Alene 817 kampe for OB igennem 23 år – rekord for en spiller i dansk topfodbold formentlig for altid – understreger hans format og loyalitet. Han havde fået mange flere A-landskampe, hvis vi ikke i den periode havde haft Peter Schmeichel. Siden har Lars været en inspirerende målmandscoach for såvel klubhold som Herrelandsholdet. Men det er for sine meritter på banen, han nu optages i Fodboldens Hall of Fame. Det glæder mig. Lars er et stort menneske«, sagde Michael Laudrup til DBU.

På banen er han især kendt for sin store indsats i OB’s udebanekamp mod Real Madrid i Uefa Cuppen i 1994, hvor det på mirakuløs vis lykkedes fynboerne at hente en 2-0-sejr over den spanske kongeklub.

Lars Høgh måtte hive en række store redninger ud af ærmet, inden holdkammeraterne Ulrik Pedersen og Morten Bisgaard scorede målene, der bragte OB videre i turneringen.

