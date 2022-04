Hjulmand skal håndtere verdensmestrene i et land, hvor han ikke bryder sig om at være

Fortællingen om Qatars værtskab ender under alle omstændigheder som et af de sorte kapitler i VM’s historie. Danmark ser ud til at skulle være en del af slutrunden længe og står med et særligt ansvar, skriver Søren-Mikael Hansen i denne kommentar.