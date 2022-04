Ingen – absolut ingen – kan være tjent med, at en dansk atlet bliver behandlet, som Marcus Toft Vorre er blevet

Det er forkasteligt, at landets bedste styrtløber kan blive udelukket i to år oven på en absurd disciplinærsag uden mulighed for appel, fordi han har ytret sig kritisk, skriver Søren-Mikael Hansen i denne sportskommentar.