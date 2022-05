Finalens udfald gør langt mere ondt i OB, end det gør godt i FCM

Trods stor opbakning og optimisme endte det fynske forår nok en gang med at blive forsømt. Bo Henriksen vandt sin første titel som cheftræner og får – måske – lidt arbejdsro. Men pokalfinalen kan have været Evanders, Anders Dreyers og Pione Sistos sidste kamp for FCM.