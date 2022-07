Den folkelige medvind er løjet så meget af, at kun et nyt stort resultat kan give den ny styrke

Kommentar. Glemt er det ikke, det danske fodboldlandshold for kvinder. Men vejen fra EM-sølvet i 2017 til slutrunden, der for dansk vedkommende begynder i aften, har været så bumlet, at der i den grad er behov for et godt resultat i England.