Pinlig bommert koster dansk tempokonge 250 meter, men ikke rekorden Fejl i udregningerne betyder, at Martin Toft Madsen kun slog timerekorden med 13 meter og ikke 263.

Da resultatet af Martin Toft Madsens attentat på den danske timerekord officielt bekendtgjordes til 52,574 km umiddelbart efter den 32-årige tempoeksperts udfoldelser torsdag i Ballerup Super Arena, vakte det en vis undren, fordi det ikke stemte overens med den elektroniske måling, som fremgik af storskærmen i hallen.

Men chefkommissær Hans Christian Lykkegaard, der har adskillige års rutine også fra store internationale begivenheder, slog fast, at Den Internationale Cykelunions regler for opgørelse af distancen var fulgt til punkt og prikke, og at facit var de bemeldt 52,574 km.

Var overbevist om at have regnet rigtigt

Derfor var det da også en særdeles ærgerlig Hans Christian Lykkegaard, som godt fire timer senere blankt erkendte, at han havde begået en fejl, som indebærer, at Martin Toft Madsen nok slog U23-verdensmesteren Mikkel Bjergs rekord, men kun med 13 meter i stedet for de 263, som den oprindelige opgørelse lød på, idet den korrekte viser sig at være på 52,324 km.

»Det er pisseirriterende og pinligt, og det er sådan noget, der ikke må ske«, fortæller en brødebetynget Hans Christian Lykkegaard.

»Jeg var fuldstændig overbevist om, at jeg havde fundet frem til den rigtige distance, og det var først, da jeg flere timer senere kom til at diskutere det med andre, at jeg besluttede mig for at tjekke det en ekstra gang«.

Martin Toft Madsen tog det pænt

»Jeg blev virkelig bestyrtet, da jeg fandt ud af, at jeg havde begået en fejl. Jeg var simpelthen kommet til at tildele Martin en omgang for meget, så jeg havde fået det til, at han havde kørt 210 i stedet for de 209, som nu viste sig at være rigtig, og deraf opstår differencen på de 250 m«.

»Jeg besluttede prompte at få skaden udbedret, og det første, jeg selv gjorde, var at ringe til Martin for at sætte ham ind i sagen«.

»Jeg må sige, at han tog det pænt og han forklarede, at han også selv havde studset over, at han havde slået rekorden så klart, men havde selvfølgelig ikke tænkt nærmere over det«.

»Heldigvis slog han jo også efter den reviderede opgørelse rekorden, så på den måde fik det ikke nogen direkte indflydelse på hans præstation. Men jeg ægrer mig da gul og grøn over, at en sådan situation overhovedet kunne opstå. Det må bare ikke forekomme«.