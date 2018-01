Legenden Eddy Merckx slutter fred med Tour de France-arrangører og er klar til 50 års-fejring Planerne afsløret omkring næste års start i Belgien, hvor 50 året for det belgiske fænomens første Tour de France-bedrifter markeres.

Mens alle detaljerne omkring årets Tour de France-rute afsløredes for tre måneder siden i Paris, dannede den belgiske hovedstad Bruxelles i dag rammen om præsentationen af 2019-planerne for starten på den mest prestigemættede af samtlige store cykelbegivenheder.

Bruxelles erhvervede retten til at afvikle den indledende fase af Touren 2019 bl.a. som en hædersbevisning til alle tiders ypperste cykelrytter Eddy Merckx, der næste år kan fejre 50-året for sin første start overhovedet i den tre uger lange styrkeprøve samt den første af sine fem samlede triumfer.

Siden den fransk-belgiske aftale faldt på plads, skete der imidlertid det, at Eddy Merckx ragede uklar med Amaury Sport Organisation, der arrangerer Tour de France, og det belgiske koryfæ var en overgang så fortørnet, at han lod vide, at han ikke ville indfinde sig ved starten i Bruxelles.

Begynder med en sprinteretape

De stridigheder er der åbenbart nu lagt låg på, for den 72-årige Eddy Merckx var æresgæst ved dagens præsentation, hvor det offentliggjordes, at den 192 km lange 1. etape lørdag 6. juli har start og mål i Bruxelles og med Charleroi som det sydligste punkt bevæger sig ad mytiske ruter i både Vallonien og Flandern.

Således skal såvel Muren i Gerardsbergen som Bosberg passeres, men de ligger så tidligt på etapen, at de næppe får indflydelse på udfaldet. Sandsynligheden taler for, at det bliver en sprinter, der erobrer den første gule førertrøje i 2019.

Og det vil utvivlsomt også give anledning til ekstra festivitas, for samtidig med 50-året for Eddy Merckx’ succesrige Tour-premiere markeres det også, at det i 2019 er 100 år siden, den gule førertrøje holdt sit indtog i løbet med franskmanden Eugene Christophe som den første indehaver.

2. etape former sig som et 28 km langt holdløb med start foran kongeslottet i Bruxelles og mål ved Atomium.

Blev smidt ud af Giroen inden Touren

Da Merckx triumferede i 1969 var det tæt på, at han overhovedet ikke var kommet med i løbet.

Belgieren var samme år blevet smidt ud af Giro d’Italia efter en omdiskuteret dopingaffære, hvor prøven var positiv, men den karantæne, Merckx i første omgang blev idømt, ophævedes, så han var klar til at give sig i kast med Touren.

Førstedagens enkeltstart i Roubaix vandtes af tyskeren Rudi Altig, der senere det år blev verdensmester, mens Merckx på andenpladsen var slået med 7 sekunder.

Eddy Merckx (t.h.) i aktion under Tour de France 1969.

Eddy Merckx (t.h.) i aktion under Tour de France 1969.

Den følgende dag afvikledes to halvetaper, og den anden, et 15, 6 km langt holdløb i Bruxelles-forstaden Woluwe, havde belgierens firmahold Faema som hurtigst, hvilket indbragte Merckx førertrøjen. Den afleverede han dog straks til sin tro hjælper og landsmand Julien Stevens, som slog til på den næste etape til Maastricht.

Første etapesejr på Ballon d'Alsace

Stevens nød at køre i gult i tre dage, inden han for en kort bemærkning måtte afgive den til franskmanden Désiré Letort, men på 6. etape fra Mulhouse til Ballon d’Alsace nedkæmpede Merckx al modstand, kom alene til mål 55 sekunder foran nærmeste konkurrent og sikrede sig den første af de i alt 34 etapegevinster, som karrieren kom til at byde på.

Samtidig kunne Merckx for første gang lade sig iklæde den gule trikot, som han bar løbet ud.

I sit debutår i Tour de France sejrede han på seks etaper og i det samlede klassement endte han 17.54 minutter foran nr. 2 franskmanden Roger Pingeon, der to år tidligere havde stået øverst på sejrkssamlen.

Desuden sluttede Merckx som nr. 1 i både point- og bjergkonkurrencen, ligesom han vandt den kombinerede kappestrid og holdkonkurrencen med Faema.