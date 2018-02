Bitter Tour de France-skuffelse dulmes af flot spurttriumf i fint selskab Magnus Corts serie af topplaceringer fortsatte med niendeplads på 1. etape i Tour of Oman.

Da Tour de France-arrangørerne for lidt over en måned siden uddelte de fire wildcard til sommerens tre uger lange styrkeprøve på de franske landeveje, var værtsnationens nyetablerede 2. divisionshold Vital Concept ikke blandt modtagerne.

Det fik blandt andre mandskabets topnavn den 25-årige sprinter Bryan Coquard til at give udtryk for dyb skuffelse på de sociale medier, og umiddelbart var det svært at trøste sig med, at der i stedet blev en plads i feltet til Critérium du Dauphiné.

Ganske har bitterheden over at være udelukket fra det, der skulle have været årets vigtigste begivenhed for Vital Concept, næppe fortaget sig, men i dag dulmedes den en anelse, da Bryan Coquard i skrapt selskab sejrede i massespurten på den 162,5 km lange 1. etape i Tour of Oman fra Nizwa to Sultan Qaboos University.

Cort kørte sin sjette top-10 placering hjem

104 af de 126 ryttere nåede samlet til mål, og Coquard henviste i finalen briten Mark Cavendish (Dimension Data), italieneren Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), franskmanden Nacer Bouhanni (Cofidis) og tyskeren Max Wahlscheid (Team Sunweb) til de næste pladser.

Magnus Cort (Astana) fortsatte den serie af top-10 placeringer, han konsekvent hjemførte på alle fem etaper i sidste uges Dubai Tour, da han i dag i det uhyre tætte opgør susede over stregen som nr. 9.

Det er værd at bemærke, at den 25-årige dansker ikke har førsteprioritet hos det kasakhiske mandskab i den aktuelle kappestrid. Her satses nemlig overordnet på, at colombianeren Miguel Angel Lopez kan slå til i klassementet på lørdagens kongeetape til Green Mountain.

Foruden Magnus Cort var også Michael Carbel (Fortuneo-Samsic) og Casper Pedersen (Aqua Blue Sport) med hjem i hovedfeltet, mens den sæsondebuterende Søren Kragh Andersen, der af Team Sunweb ellers er lanceret som kandidat til en samlet topplacering, satte 21 sekunder til.

Erobrede OL-sølv efter Lasse Norman i London

For Bryan Coquard var det sejr nr. 34 i et pointgivende løb på den internationale terminsliste, siden han i 2013 debuterede som propfessionel på Team Europcar.

Indtil da havde han hovedsagelig gjort sig bemærket på banen, og han erobrede således sølv efter Lasse Norman i omnium ved OL i London 2012.

Han vendte for en kort bemærkning tilbage til velodromen i 2015, da Frankrig var vært for verdensmesterskaberne i banecykling, og her strøg Bryan Coquard til tops i parløb sammen med Morgen Kneisky.

Langt størstedelen af de 34 gevinster er hentet på de franske landeveje, men sidste år var en undtagelse, idet han ud over to etaper i Circuit Sarthe også vandt en i Belgien Rundt, Vuelta Valenciana og Ruta del Sol.

Bryan Coquard får i år heller ikke lejlighed til at vise sine færdigheder i Paris-Nice, men kan så glæde sig over, at holdet har fået wildcard til både Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Gent-Wevelgem og Amstel Gold Race.

Froome sæsondebuterer i Spanien

På de europæiske landeveje skydes to arrangementer i dag i gang på Den Iberiske Halvø, når det går løs på den spanske solkyst med Ruta del Sol og i ferieområdet i det sydlige Portugal med Volta ao Algarve.

Interessen samlet sig specielt om førstnævnte, fordi den dopingmistænkte Tour de France- og Vuelta a España-konge Chris Froome (Team Sky) til manges fortrydelse har valgt at sæsondebutere i denne begivenhed, selv om hans situation langt fra er afklaret.

Den 32-årige brite meddeler på Twitter, at han brænder efter at komme i gang igen, samt at han gerne vil takke for alle de symnpatitilkendegivelser, han har modtaget.

Spændende skal de så blive at se, hvordan han bliver modtaget i Spanien, og selvfølgelig også at konstatere, hvilken form han er i.

Fuglsang konfronteres med Froome

Froome har stærk opbakning af blandt andre hollænderen Wout Poels og spanieren David De La Cruz, og Team Sky må formodes at få hård modstand fra først og fremmest Astana med Jakob Fuglsang og Michael Valgren samt Movistar med Mikel Landa og Andrey Amador.

Foruden Fuglsang og Valgren er der danske deltagelse af Lars Bak (Lotto Soudal) og Matti Breschel (EF Education First).