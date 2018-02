Jakob Fuglsang kæmper sig nærmere podiet på eksplosiv stigning Belgieren Tim Wellens scorede dobbelttriumf i Ruta del Sol, og Geraint Thomas forsvarede førertrøjen i Portugal.

På en kort, eksplosivt stejl og brostensbelagt finalestigning dokumenterede Jakob Fuglsang (Astana) i dag endnu engang, at han fortsætter med at udvikle sig som cykelrytter.

Styrkeprøver af den slags har nemlig aldrig hørt til den 32-årige danskers foretrukne udfordringer, men på dagens 191 km lange 4. etape i Ruta del Sol fra Sevilla op til det historiske centrum i den lille by Alcalá de los Gazules kæmpede Fuglsang sig i mål på tredjepladsen 12 sekunder efter dagens dobbelte triumfator, belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal), og 7 bag spanieren Mikel Landa (Movistar).

Som ventet blev denne klatretur på lidt over en km altafgørende for udfaldet af etapen, og da den indledtes, var Landa og Wellens de første til at angribe.

Belgieren følte sig tydeligvis bedst hjemme i denne kulisse, som kunne lede tankerne hen på en af de hidsige mure i Flandern, og han formåede på det sidste par hundrede meter at distancere Landa tilstrækkeligt til at erobre den samlede førsteplads.

Fuglsang op på fjerdepladsen sammenlagt

Jakob Fuglsang stred for at få tilslutning til de to, men alene det, at han var i stand til at spille så fremtrædende en rolle i disse omgivelser og kun måtte se sig overtrumfet af Wellens og Landa, var endnu et opmuntrende tegn på, at der er spændende bedrifter i vente fra hans side, når sæsonens væsentligt større opgaver melder sig.

Den hollandske indehaver af førertrøjen Wout Poels (Team Sky) fulgte lige på hjul af Fuglsang, og dermed tegner der sig et intenst og spændende billede af et samlet klassement, der endnu kan nå at undergå markante ændringer på morgendagens afsluttende enkeltstart på 14,2 km i Barbate på sydspidsen af Den Iberiske Halvø.

Foreløbig nåede Fuglsang i dag et skridt nærmere podiet, idet han avancerede til fjerdepladsen, eftersom hans spanske holdkammerat Luis León Sanchez satte en anelse tid til.

Top-10 ser inden temporidtet således ud: 1. Wellens, 2. Landa 7 sekunder, 3. Poels 11, 4. Fuglsang 14, 5. Sanchez 20, 6. Marc Soler (Movistar) 32, 7. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) 59, 8. Simon Clarke (EF Education First) 1.05 minut, 9. Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias) 1.14, 10. Sergio Pardilla (Caja Rural) 1.24.

De tre øvrige danskeres samlede placeringer blandt de 137 tilbageværende deltagere: 56 Lars Bak (Lotto Soudal) 10.52 minutter, 62. Michael Valgren (Astana) 16.41, 98. Matti Breschel (EF Education First) 34.14.

Chris Froome punkterede på kritisk tidspunkt

Fraværende helt fremme i finalen var løbets kontroversielle britiske superstjerne Chris Froome (Team Sky), der i det højt opskruede tempo hen mod den sidste stigning punkterede, og eftersom han ikke i den aktuelle kappestrid er storholdets enerådende hovedperson, blev der ikke iværksat en massiv indsats for at hjælpe ham op til feltet.

Han nåede dog at få tilslutning, men så sent, at han ikke var i stand til at arbejde sig frem til de forreste, og han krydsede stregen som nr. 38 med et minus på 1.19 minut.

Det betyder, at han nu sammenlagt er 1.44 minut bagud som nr. 16, og trods sine uomtvistelige evner som temporytter er det usandsynligt, at Froome i morgen gentager præstationen fra 2015, da han sluttede øverst på podiet som sejrherre foran spanieren Alberto Contador.

Groenewegen slog til igen

I Volta ao Algarve mundede strabadserne på de 199 km fra Almodôvar til Tavira ud i en massespurt, selv om flere af de ryttere med belgierne Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) og Dylan Teuns (BMC) i spidsen, der er i Portugal for at forberede sig til klassikerne, gjorde ihærdige forsøg på at forhindre det med angreb i den afsluttende fase.