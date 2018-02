Kanonstart af ung dansk kvartet holder liv i guldhåb ved VM i Holland Det danske 4 km forfølgelseshold blev nr. 3 i tidskørslen og møder senere i aften Italien i kampen om en finaleplads.

Meget tyder på, at det danske 4 km forfølgelsesholds fornemme medaljekonto ved VM og OL inden for den seneste halve snes år tilføres yderligere et opmuntrende bidrag i de aktuelle opgør om global hæder på velodromen i den hollandske by Apeldoorn.

I hvert fald sørgede 24-årige Casper Folsach, de to 20-årige Niklas Larsen og Frederik Rodenberg samt 18-årige Julius Johansen for at holde Danmark inde i guldkampen, da de med 3.56.740 minutter besatte tredjepladsen i den indledende tidskørsel med deltagelse af 16 nationer.

Det indebærer, at den danske kvartet som et af fire mandskaber kan nå helt til tops, men hvis det skal lykkes, kræver det en sejr over Italien senere i aften.

Kun fire lande kan nå guldet

Det er en følge af den ret komplicerede konkurrenceprocedure, som efter tidskørslen kun afgør, at de fire bedste lande endnu har chancen for at nå helt til tops, mens yderligere fire har en mulighed for at besætte bronzepladsen.

Storbritannien var hurtigst med 3.55.714 og møder nr. 4 fra den indledende dyst Tyskland, der noteredes for 3.54.447, mens Italien med 3.56.406 var 34 hundrededele af et sekund hurtigere end Danmark.

Vinderen af Storbritannien-Tyskland og Italien-Danmark avancerer til den mest attraktive finale i morgen aften, mens tabernes tider indgår i en pulje, som desuden udgøres af dem, der opnås i duellerne mellem New Zealand og Rusland samt mellem Schweiz og Canada.

De to bedste noteringer giver adgang til videre deltagelse om tredjepladsen, mens de øvrige seks lande har kørt færdigt i aften.

Den danske tid var længe bedst

Danmark startede som nr. 9, idet rækkefølgen afgjordes af den aktuelle stilling på verdensranglisten og ikke i vinterens World Cup, hvor de rød-hvide sluttede på andenpladsen efter Italien.

Danskernes bedrift overftrumfede klart Canadas 4.00.605, som havde været den hidtil bedste indtil da, og den holdt sig indtil Storbritannien anført af den tredobbelte OL-guldvinder i disciplinen Ed Clancy trådte an i selskab med de internationalt forholdsvis uprøvede kræfter Kian Emadi, Ethan Hayter og Charlie Tanfield.

Efter briterne sluttede den stærkt samarbejdede italienske trup bestående af Simone Consonni, Filippo Ganna, Liam Bertazzo og Francresco Lamon af, og de så længe ud til at være en anelse langsommere end danskere, men havde en spurt, som fremtvang den minimale forskel i italiensk favør.

Danmark lagde hurtigst ud af alle

Frederik Rodenberg lagde ud i det ventede forrygende tempo og sørgede for en kanonindledning, som betød, at danskerne noteredes for den hurtigste første 1.000 meter med 1.02.10.

Endnu er Rodenberg imidlertid ikke på sit maksimale niveau på grund af den knæskade, der fortsat plager ham, men da han lidt over halvvejs ganske som ventet slog op og lod kammeraterne fortsætte, havde han ydet sit væsentlige bidrag.

Trods den flotte start er der plads til forbedringer, og et par gange kostede det således unødvendigt mange kræfter for rytterne at komme på hjul igen efter føringer, og det skal så i aften vise sig, om udbedringen af de små tekniske mangler kan give et positivt resultat mod Italien.