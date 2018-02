Bekymret landstræner: Danske OL-helte møder slemme bump på vejen i jagten på VM-succes Verdensmesterskaberne i banecykling indledes i dag i Holland med danskere i aktion i to discipliner.

fakta VM I BANECYKLING Dagens finaler 10 km scratch kvinder Dansk deltager: Amalie Dideriksen. VM-podie Hongkong 2017: Guld: Rachele Basrbieri, Italien. Sølv:vElinor Barker, Storbritannin. Bronze: Jolien D'Hoore, Belgien. Ingen dansk deltagelse. Holdsprint kvinder Ingen dansk deltagelse VM-podie Hongkong 2017: Guld: Rusland (Daria Shmeleva og Anastasiia Voinova). Sølv: Australien (Kaarle McCulloch og Stephanie Morton). Bronze: Tyskland (Kristina Vogel og Miriam Welte). Ingen dansk deltagelse. Holdsprint mænd Ingen dansk deltagelse VM-podie Hongkong 2017: Guld: New Zealand (Edward Dawkins, Ethan Mitchell, Sam Webster). Sølv: Holland (Matthijs Buchli, Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen. Også benyttet: Theo Bos, Nils van 't Hoenderdal). Bronze: Frankrig (Benjamin Edelin, Quentin Lafargue, Sebastien Vigier. Også benyttet: Francois Pervis). Ingen dansk deltagelse. Indledende runder Holdforfølgelsesløb kvinder Ingen dansk deltagelse VM-podie Hongkong 2017: Guld: USA (Kelly Catlin, Chloe Dygert, Kimberley Geist). Sølv: Australien (Ashlee Ankudinoff, Amy Cure, Alexandra Manly, Rebecca Wiasak). Bronze: New Zealand (Rushlee Buchanan, Kirstie James, Jaime Nielsen, Racquel Sheath. Også benyttet. Michaela Drummond). Ingen dansk deltagelse. Holdforfølgelsesløb mænd Danske deltagere: Casper Folsach, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg, Julius Johansen. VM-podie Hongkong 2017: Guld: Australien (Cameron Meyer, Alexander Porter, Sam Welsford, Nicholas Yallouris. Også benyttet: Kelland O'Brien, Rohan Wight). Sølv: New Zealand (Pieter Bulling, Regan Gough, Dylan Kennett, Nicholas Kergozou). Bronze: Italien (Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon. Også benyttet: Michele Scartezzini). Danmark nr. 10 (Casper Folsach, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg, Julius Johansen). Vis mere

Efter en World Cup-sæson i banecykling med dansk succes af hidtil uhørt omfang i form af først og fremmest samlet triumf for Niklas Larsen i omnium plus andenpladser i mændenes 4 km holdforfølgelsesløb og parløb, synes der umiddelbart at være basis for at skrue forventningerne op på det høje blus, inden verdensmesterskaberne i dag indledes i Apeldoorn.

Men helt så betingelsesløst jubelfyldt er holdningen ikke hos den danske landstræner og tidligere verdensmester Casper Jørgensen, før den rød-hvide kvartet bestående af OL-bronzevinderne Casper Folsach, Niklas Larsen og Frederik Rodenberg samt U19-verdensmesteren på landevej Julius Johansen som de første skal i konkurrence i den kollektive tempodisciplin på den hollandske velodrom.

Ingen reserver med i Holland

»Der har været væsentlig flere bump på vejen i forberedelserne, end vi har været vant til, og end jeg bryder mig om, så derfor er det med blandede følelser, jeg ser frem til de kommende dage«, konstaterer Casper Jørgensen, hvis udvalgte skal i kamp i de fem discipliner – tre hos mændene, to hos kvinderne – som den danske olympiske satsning også koncentreres om i Tokyo 2020.

»Mine betænkeligheder skyldes først og fremmest, at vi er blevet ramt af et par skader, som stiller os i den uvante situation, at vi slet ikke har en reserve med her til Holland. Foruden de fire, som udgør 4 km-holdet, havde vi også Mathias E. Larsen, der ligesom Julius Johansen først er blevet senior her ved årsskiftet, og Mathias Krigbaum med i vores traditionelle træningslejr i Sydafrika i januar med henblik på eventuel VM-deltagelse«.

Også Rodenberg med problemer

»De er imidlertid begge blevet sat ud af spillet, og på så sent et tidspunkt har det ikke tjent noget formål at tage andre ind i arbejdet, selv om vi råder over en stor talentmasse«.

»Desuden har Frederik Rodenberg stadig problemer med den knæskade, som nødvendiggjorde en operation i efteråret og bevirkede, at han var ude af stand til at stille op i en eneste World Cup-afdeling. Det er dog ikke værre, end at han kan starte i dag, men sandsynligvis skal han have kigget på knæet igen«.

»Alt i alt giver det mig en fornemmelse af, at vi i perioden her op til VM endnu ikke har været helt oppe at ringe, men det er nu heller ikke værre, end at jeg generelt er optimist. Måske er jeg bare en smule pessimistisk, fordi jeg har det bedst, når alt kører fuldstændig, som jeg kunne ønske mig det, og der har altså ikke været tilfældet denne gang«.

Gennembrud i 2007 på Mallorca

Siden Danmarks Cykle Union midt i 00’erne ansatte den tyske kapacitet Heiko Salzwedel som landstræner og indledte en intens satsning på især 4 km-holdet efter en total nedtur med sidsteplads ved VM på hjemmebane i 2002, er der opnået en stribe flotte internationale resultater med kvartetten.

Gennembruddet oplevedes i 2007 på Mallorca, da Alex Rasmussen, Casper Jørgensen, Michael Mørkøv og Jens-Erik Madsen erobrede bronze. Kulminationen nåedes to år senere, da disse fire var blevet suppleret med Michael Færk, der erstattede Mørkøv i VM-finalen i Pruszkow, hvor en frygtindgydende australsk kvartet bestående af Rohan Dennis, Cameron Meyer, Jack Bobridge og Leigh Howard i dysten om guldet blev besejret med seks tiendedele af et sekund.

Medaljehøst ved både VM og OL

Efter den bedrift gennemførtes et generationsskifte, og der gik fire år, før Danmark atter var på sejrsskamlen med bronze i 2013 i Minsk.