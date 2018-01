Danske VM-kandidater på træningslejr i Sydafrika scorer store pengepræmier i Hviderusland Uden at deltage i den sidste World Cup-afdeling har det danske banelandshold i to OL-discipliner sikret sig 100.000 kr.

Sæsonens femte og sidste World Cup i banecykling er afviklet i den hviderussiske hovedstad Minsk med beskeden dansk deltagelse.

Den rød-hvide repræsentation indskrænkede sig til Julie Leths og Amalie Winther Olsens medvirken i den ny olympiske disciplin parløb, hvor hovedformålet var at hente så mange point som muligt med henblik på dansk deltagelse i denne kappestrid ved verdensmesterskaberne i den hollandske by Apeldoorn fra 28. februar til 4. marts.

De to kvinder sluttede som nr. 12 blandt de 16 konstellationer, men de store danske vindere i World Cup-sammenhæng befandt sig tusindvis af kilometer fra Minsk i banelandsholdets traditionelle højdetræningslejr i Sydafrika som led i forberedelserne til VM.

Nye pengepræmier i fire OL-discipliner

Den Internationale Cykelunion, UCI, har i denne sæson indført ekstraordinære pengepræmier i fire af de konkurrencer for såvel kvinder som mænd - omnium, parløb, keirin og sprint - der har stået på programmet ved alle World Cup-afdelingerne.

Der er tidligere dystet i den polske by Pruszkow, Manchester, Milton i Canada og Santiago de Chile, og efter bataljerne i Minsk kan det endelige regnskab nu gøres op.

UCIs gangbare valuta er fra gammel tid schweizerfranc, og i hver af disse discipliner er der 10.000, 6.000 og 2.000 franc til nr. 1, 2 og 3, hvilket svarer til cirka 63.000, 37.000 og 13.000 danske kroner.

Niklas Larsen er topscorer

Danmark har klaret sig så godt ved de fire første World Cup-stævner, at det er blevet til en samlet præmiesum på lige omkring 100.000 kr., og det er en ganske pæn ekstragevinst i banecykling.

Topscoreren er uden sammenligning den 20-årige OL-bronzevinder i 4 km holdforfølgelsesløb Niklas Larsen, som løber med førsteprisen i omnium og ligeledes har været stærkt involveret i, at Danmark slutter som nr. 2 i parløb.

Niklas Larsen besejrer her polakken Szymon Sajnok i finalen i udskilningsløbet ved sæsonens første World Cup-afdeling på velodromen i Pruszkow.

Det alsidige stortalents samlede triumf i omnium blev overvældende suveræn, selv om han altså ikke var til stede i Minsk.

Det var nemlig heller ikke hans tre nærmeste konkurrenter inden dette sidste World Cup-opgør tyskeren Maximilian Beyer, grækeren Christos Volikakis og spanieren Albert Torres, og nr. 5 Chun Wung Leung fra Hongkong var så langt bagefter, at det selv med en sejr, som indbragte 500 point, ville have været umuligt at indhente danskeren.

Danskeren var umulig at hente

Vinderen i Hviderusland blev hollænderen Jan Willem van Schip, men eftersom han ikke havde deltaget tidligere i sæsonen, rakte de 500 point ikke langt, som han noteredes for.

Niklas Larsen sluttede som vinterens World Cup-vinder med 1.450 point efter at have sejret både i Pruszkow ogMilton. Han blev nr. 2 i Manchester efter den regerende franske verdensmester Benjamin Thomas, der kun deltog i dette ene stævne, mens Niklas Larsen ud over Minsk også sprang Santiago over.

De to andre pengepræmier i mændenes omnium gik til Maximilian Beyer og ukraineren Roman Gladysh, der opnåede henholdsvis 1.000 og 975 point.

Østrig stødte Danmark fra tronen

I parløb lå Danmark inden opgaven i Minsk nr. 1 foran Belgien og Østrig, og det blev sidstnævnte nation, der i kraft af en fjerdeplads på den hviderussiske velodrom ved de rutinerede seksdagesryttere Andreas Müller og Andreas Graf med 1.505 point stødte Danmark fra tronen.

Længere ned end til andenpladsen med de allerede erobrede 1.450 point dumpede Danmark ikke - bl.a. fordi Belgien heller ikke havde sendt mandlige baneryttere til denne finale. Nu blev det i stedet Frankrig, som med 1.400 point snuppede tredjepladsen.