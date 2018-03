I vidunderskøn snekulisse leverer exceptionel superveteran ny storslået opvisning Den danske klatrer Jesper Hansen fulgte godt med, da Alejandro Valverde tilbageerobrede førertrøjen i Vuelta a Catalunya.

I en surrealistisk, vidunderskøn kulisse med intenst slidende cykelryttere på den mørke asfaltvej, som masede sig op gennem de skinnende hvide snemasser, hvor skiløbere fornøjede sig med fritidssysler under en strålende, men stadig vinterkold blå himmel, udmærkede den 37-årige spanier Alejandro Valverde (Movistar) sig i dag endnu engang som en af verdens ypperste i sit fag.

I klatrefinalen på Volta a Catalunyas 170,7 km lange 4. etape fra Llanars til La Molina i 1.700 meters højde spillede det spanske storhold Movistar magtfuldt ud, og i et forbilledligt samarbejde med kollektivets anden superstjerne, colombianeren Nairo Quintana, og den unge spanske komet Marc Soler fuldendte Valverde opvisningen ved på de sidste 100 m at spurte fra Team Skys ny colombianske guldfugl Egan Bernal, der som den eneste formåede at følge Movistar-kaptajnen til dørs.

De to krydsede målstregen 6 sekunder foran Quintana, mens de øvrige fulgte i spredt fægtning efter at have kæmpet sig op ad den 11,6 km lange afsluttende stigning, hvor indehaveren af førertrøjen og gårsdagens tiljublede belgiske helt Thomas De Gendt (Lotto Soudal) længst havde tabt anseligt terræn og først nåede i mål 24.02 minutter efter Valverde.

Valverde styrer mod sin tredje samlede sejr

Dagens strabadser gav da også anledning til en gevaldig omvæltning i det samlede klassement, hvor Valverde tilbageerobrede førertrøjen og endnu mere end før er storfavorit til at slutte som samlet vinder af det nordspanske WorldTour-løb for tredje gang og andet år i træk.

Top-10 ser nu således ud: 1. Valverde, 2. Bernal 19 sekunder, 3. Quintana 25, 4. Pierre Latour (AG2R) 48, 5. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 1.12, 6. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) samme tid, 7. Soler 1.18, 8. George Bennett (Lotto-Jumbo) samme tid, 9. Hugh Carthy (EF Education First) 1.24, 10. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) 1.28.

Astanas danske kaptajn Jesper Hansen leverede et flot bevis på, at han hører hjemme på niveauet lige under de allerstærkeste bjergryttere, og han nåede i mål som nr. 13 i samme tid som nr. 10 colombianeren Daniel Martinez (EF Education First), 11 belgieren Ben Hermans (Israel Cycling Academy) og Steven Kruijswijk - alle 1.02 minut efter Valverde.

Jesper Hansen op som nr. 11 sammenlagt

Disse fire er i det samlede klassement også alle 1.28 minutter bagud med Kruijswijk som nr. 10 fulgt af Jesper Hansen, som nr. 11, Hermans og Martinez.

Den 27-årige danskers bedrift, der underbygger hans status som særdeles værdifuld hjælper for Jakob Fuglsang i sommerens Tour de France, sættes i relief af den voldsomme spredning, som den barske dag i bjergene fremkaldte.,

Således satte etablerede navne som eksempelvis colombianeren Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) og italieneren Fabio Aru (UAE Team Emirates) henholdsvis 11.30 og 12.23 minutter til, mens 10 ryttere udgik og 7 først nåede i mål efter tidsfristens udløb.

Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) og Niklas Eg (Trek-Segafredo) fulgtes ad i en gruppe på cirka 20 mand, der noteredes for et tidstab på 24.08 minutter, mens Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) var yderligere 4.38 minutter bagud.

Sammenlagt ser situationen for de tre danskere nu således ud blandt de 157 tilbageværende deltagere: 105. Eg 25.06 minutter, 137. Mørkøv 34.07, 149. Mads Würtz Schmidt 38.07.

Ung spanier var den store igangsætter

Det var Paris-Nice-triumfatoren Marc Soler, der på den sidste færd op gennem snemasserne markerede sig som den store igangsætter med stærk offensiv kørsel.

Han tvang konkurrenterne til at yde det maksimale og lettede samtidig opgaven for Valverde og Quintana. Selv om den 24-årige spanier ikke formåede at følge med, da de to holdkammerater skilte sig ud sammen med Bernal, havde han overskud til at stride sig i mål som nr. 6 i selskab med Pinot og Yates 53 sekunder efter Valverde.

Egan Bernal, sidste års vinder af Tour de l’Avenir, var oppe mod overmagten i skikkelse af Valverde og Quintana, men den 21-årige colombianer stillede sig ikke tilfreds med at følge sine to væsentligt mere berømte rivaler.

Sydamerikaner forsøgte til det sidste respektløst at udfordre dem, men da Quintana 600 meter fra mål slog ud efter at have leveret sit bidrag til Movistar-succesen, var Bernal reelt chanceløs mod den drevne Valverde i et opløb, der appellerede optimalt til spanierens evner.

Hollandsk debutant slår til i Italien

I det italienske Settimana Coppi e Bartali fik den første af premieredagens to styrkeprøver et overraskende forløb, da den 97,8 km lange udfordring med start og mål i Gatteo gav sejr til den 21-årige hollandske debutant Pascal Eenckhoorn (Lotto Jumbo).

Sammen med amerikaneren Lawson Craddock (EF Education First) havde hollænderen været i udbrud det meste af etapen, og duoen formåede at holde hjem med et forspring på 1.07 minut til hovedfeltet, der talte 117 af de i alt 158 fuldførende ryttere.

Pascal Eenckhoorn jubler over sin første sejr som professionel i Settimana Coppi e Bartali.

I spurten slog Eenckhoorn suverænt til og noteredes dermed for sin første gevinst som professionel, efter at han sidste år som amatør havde vundet hjemlandets store U23-kappestrid Olympia's Tour, hvor han sejrede på prologen og derefter forsvarede sin position på de efterfølgende fem etaper.