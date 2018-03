Uopslidelig superveteran imponerer med dobbelttriumf og er nu årets mest vindende 37-årige Alejandro Valverde vandt massespurten på 2. etape i Volta a Catalunya og er ny indehaver af førertrøjen.

Tidligere end ventet overtog sidste års samlede vinder af Volta a Catalunya, den spanske veteran og superstjerne Alejandro Valverde (Movistar) i dag kommandoen over den 98. udgave af det nordspanske WorldTour-arrangement, da han på den 176,5 km lange 2. etape fra Motaró til Valls både slog suverænt til i spurten og erobrede førertrøjen.

Det var forudset, at den 37-årige spanier – 38 om godt en måned – ville spille en særdeles fremtrædende rolle de kommende dage i Pyrenæerne, men allerede undervejs på dagens færd i Barcelonas bagland stillede Valverde sine ambitioner til skue, da han sikrede sig 2 bonussekunder i en indlagt spurt.

I mål tjente han så yderligere 10, da han susede over stregen en længde foran den sydafrikanske mester og øjeblikkets førstemand i det samlede WorldTour-klassement Daryl Impey (Mitchelton Scott), mens australieren Jay McCarthy (Bora-hansgrohe) besatte tredjepladsen i hovedfeltet, der talte 94 ryttere.

To danskere med hjem i hovedfeltet

Alejandro Valverde fører nu med 4 sekunder til McCarthy, mens Impey og colombianeren Nairo Quintana (Movistar) på de næste pladser er henholdsvis 6 og 11 sekunder bagud.

Herefter følger en gruppe anført af sloveneren Matej Mohoric (Bahrain Merida), der med et minus på 12 sekunder besætter pladserne fra nr. 5 til og med 94.

Blandt disse ligger Jesper Hansen (Astana) nr. 42 og Niklas Eg (Trek-Segafredo) nr. 60, mens hverken Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) eller Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) var med hovedfeltet hjem i dag.

De satte henholdsvis 49 sekunder og 1.27 minut til. Mads Würtz Schmidt er nu nr. 98 med 1.01 minut op til Valverde, mens Mørkøv som nr. 116 af de 173 tilbageværende deltagere er 1.39 minut bagud.

Colombianer måtte slippe på sidste stigning

At løbet skulle have ny mand på den samlede førsteplads blev en kendsgerning, da gårsdagens dobbelte colombianske triumfator Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors) måtte opgive at følge med 12,8 km fra mål på vej op ad 2. kategoristigningen Coll de Lilla.

Quick-Step Floors havde ellers længe indikeret at ville arbejde efter samme vellykkede taktik som på 1. etape ved at tage massivt ansvar i feltet, men klatreturen blev altså for meget for den 21-årige sydamerikaner.

Det stod hurtigt klart, at nederlaget ikke kunne afværges, og det belgiske storhold sendte da også blot en enkelt mand ned for at hjælpe, briten James Knox, men selv om der efterhånden samledes en større gruppe bagude, nåede Hodeg og co. først til vejs ende med et minus på 3.17 minutter.

Hattrick er inden for rækkevidde

Alejandro Valverde bragte sig med dagens gevinst alene i spidsen på årets vinderliste, som han nu fører med 6 sejre foran den italiensk-hollandske sprinterduo Elia Viviani (Quick-Step Floors) og Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo), der begge er noteret for 5.

Det er det tredje etapeløb, den fænomenale og tilsyneladende uopslidelige spanier er i gang med i denne sæson, og han har nu taget et solidt afsæt til at score hattrick.

Han vandt nemlig i februar både Vuelta Valenciana og Abu Dhabi Tour med henholdsvis to og en etapesejr undervejs, og en uge inden starten på den aktuelle opgave beviste Valverde med en fjerdeplads i det italienske WorldTour-løb Strade Bianche, at formen holder sig på det sublime niveau.

Også i Volta a Catalunya-sammenhæng har Valverde et hattrick inden for rækkevidde, idet han ud over sidste års samlede succes også strøg til tops i løbet i 2009.

Tre spaniere i lang offensiv

En af feltets interessante profiler, specielt når det handler om spurterne, franskmanden Nacer Bouhanni (Cofidis), sagde farvel allerede inden starten på etapen på grund af bronkitis.

Tre af de syv deltagende wildcard-mandskaber gjorde opmærksom på tilstedeværelsen ved at etablere det udbrud, der prægede det meste af etapen.

Det bestod af spanierne Igor Merino (Burgos-BH), Antonio Molina (Caja Rural) og Mikel Bizkarra (Euskadi).

De oparbejdede hurtigt et forspring på lige under fire minutter, men så satte Quick-Step Floors sig i front for feltet og sørgede for, at holde trioen i snor.

Udbrydere stoppet af jernbanebom

Den opgave blev gjort væsentligt lettere, da der manglede 72 km. Da blev de tre nemlig nødt til at stoppe ved en jernbanebom og blev hentet af feltet. Selv om det blev holdt tilbage, da toget var passeret, var gassen gået lidt af ballonen forude, og afstanden var så beskeden, at offensiven kun levede på nåde og barmhjertighed.