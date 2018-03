Succesholds ærgerrige chef: Fra i dag gælder det for alvor om at vinde WorldTour-løbet E3 Harelbeke indvarsler klassikerperioden med brosten, mure og danske forhåbninger.

fakta E3 HARELBEKE Sidste års top-10 1.Greg Van Avermaet 4.48.17 timer, 2. Philippe Gilbert, 3. Oliver Naesen begge samme tid, 4. Luke Durbridge 40 sekunder, 5. Lukas Pöstlberger 41, 6. Michael Valgreen 52, 7. Sonny Colbrelli, 8. Tom Boonen, 9. Dylan Van Baarle, 10. Alberto Bettiol alle s.t. Øvrige danske placeringer: 24. Magnus Cort 2.12 minutter, 58. Christopher Juul-Jensen 2.14, 72. Michael Mørkøv 6.15, 75. Søren Kragh Andersen s.t., 90. Mads Pedersen 8.36. Matti Breschel udgik. De seneste 10 års vindere 2017: Greg Van Avermaet. 2016: Michal Kwiatkowski. 2015: Geraint Thomas. 2014: Peter Sagan. 2013: Fabian Cancellara. 2012: Tom Boonen. 2011 og 2010: Cancellara. 2009: Filippo Pozzato. 2008: Kurt Asle Arvesen. Tom Boonen den mest vindende Belgieren Tom Boonen er den mest vindende gennem tiderne. Den tidligere verdensmester strøg til tops fire år i træk fra 2004 og frem, for så også at sejre i 2012. Landsmanden Rik Van Looy er noteret for fire gevinster, hollænderen Jan Raas og schweizeren Fabian Cancellara begge for tre. To danskere på podiet To danskere har stået på podiet i de hidtidige 60 udgaver af løbet. Søren Lilholt sejrede i 1990, og i 1997 blev Brian Holm nr. 2. Vis mere

Mens den spanske superveteran Alejandro Valverde (Movistar) fortsætter sin utrættelige jagt på sin tredje samlede triumf i Volta a Catalunya, åbner klassikerspecialisterne en ny front i årets WorldTour-kampagne, når det 206,5 km lange E3 Harelbeke i dag lanceres som en vildt krævende generalprøve på Flandern Rundt søndag 4. april.

At der er tale om en uhyre vigtige periode, der nu indledes, fremgår klart af de udtalelser, som chefen for Quick-Step Floors, verdens mest vindende mandskab gennem de seneste seks sæsoner og lige nu også suverænt nr. 1 på sejrslisten, Patrick Lefevere er fremkommet med i hjemlandets medier.

For samtidig med, at den belgiske boss roser sine ryttere for hidtil at have hjemført 17 triumfer, lægger han i en samtale med avisen Het Nieuwsblad ikke skjul på, at hans forventninger dermed langt fra er indfriet.

Skal ikke kun være de mindre løbs mestre

»Med E3 Harelbeke og Gent-Wevelgem på søndag tager vi hul på de første virkelig vigtige opgaver i år«, lyder det således fra Lefevere, der så sent som i onsdags kunne glæde sig over italieneren Elia Vivianis gevinst i Driedaagse De Panne.

»Nu skal vi bevise, at vi ikke kun er de mindre løbs mestre«.

Unægtelig udsagn, der præsenterer store krav for holdets ryttere, men som ligeledes understreger, at det er fra nu af og frem til og med Liège-Bastogne-Liège 22. april, at de seneste to måneders forberedelser rundt om i verden skal udmønte sig i bedrifter, der er en trup af Quick-Step Floors format værdige.

Et af de hårdeste løb i verden

Statistikken giver Patrick Lefevere visse forhåbninger om yderligere succes i dag, for intet andet hold har leveret så fremragende resultater i netop E3 Harelbeke i de seneste 25 år som Quick-Step Floors.

Fem sejre – alle ved Tom Boonen – og yderligere seks podieplaceringer er det blevet til med den seneste til Philippe Gilbert, der sidste år måtte tage til takke med andenpladsen efter den olympiske guldvinder Greg Van Avermaet, da de to kom til mål sammen med en tredje belgier Oliver Naesen.

»E3 Harelbeke er et af de hårdeste løb i verden, men det rummer ikke de store hemmeligheder«, siger Quick-Step Floors belgiske sportsdirektør den gamle topsprinter Tom Steels i en pressemeddelelse fra holdet.,

»De taktiske manøvrer kommer til at spille en stor rolle, og vi har gennem de seneste måneder arbejdet målrettet på at ramme topformen til denne vigtige tid på sæsonen, både fordi løbet udgør en betydningsfuld optakt til Flandern Rundt, men også fordi det i sig selv er så stort og smukt«.

Satte gang i Van Avermaets forrygende forår

Som vinder sidste år kan Greg Van Avermaet være sikker på overordentlig stor opmærksomhed i dagens styrkeprøve, men belgieren har gjort sit bedste for at fralægge sig enhver form for favoritværdighed.

Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at E3 Harelbeke i 2017 for alvor satte gang i belgierens forrygende forår, efter at det var indledt så lovende med succes også i Omloop Het Hieuwsblad.