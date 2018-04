Stjernerne står i kø for at få forårets superhold ned med nakken på brostenene Verdensmesteren Peter Sagan og OL-guldvinderen Greg Van Avermaet fører an i kampen mod suveræne Quick-Step Floors.

paris-roubaix POLITIKENS FAVORITTER Fem stjerner Van Avermaet, Terpstra, Stybar, Sagan Fire stjerner Gilbert, Stuyven, Kristoff, Démare Tre stjerner Degenkolb, Naessen, Thomas, Erviti To stjerner Mads Pedersen, Van Aert, Boasson Hagen, Groenewegen En stjerne Lampaert, Hayman, Kittel, T. Martin, Cort

fakta 116. PARIS-ROUBAIX De seneste 10 års vindere 2017: Greg Van Avermaet. 2016: Mathew Hayman. 2015: John Degenkolb. 2014: Niki Terpstra. 2013: Fabian Cancellara. 2012: Tom Boonen. 2011: Johan Vansummeren. 2010: Cancellara. 2009 og 2008: Boonen. Sidste års top-10 1.Greg Van Avermaet 5.41.07 timer, 2. Zdenek Stybar, 3. Sebastian Langeveld, 4. Jasper Stuyven, 5. Gianni Moscon alle samme tid, 6. Arnaud Démare 12 sekunder, 7. André Greipel, 8. Edward Theuns, 9. Adrian Petit, 10. John Degenkolb s.t. Alle bortset fra Greipel, der er ude med en skade, starter i dag. Danskernes placeringer: 46. Mads Würtz Schmidt 9.41 minutter, 54. Lars Bak s.t., 95. Mads Pedersen 20.44 minutter, 99. Matti Breschel s.t. Flest sejre Belgierne Roger De Vlaeminck og Tom Boonen topper listen over alle tiders mest vindende med hver 4 sejre. De Vlaeminck er desuden 4 gange blevet nr. 2, mens det kun er lykkedes for landsmanden 2 gange. Belgierne Eddy Merckx, Rik Van Looy, Johan Museeuw og Gaston Rebry samt schweizeren Fabian Cancellara og franskmanden Octave Lapize har hver 3 sejre. Ingen af de aktuelle deltagere har vundet mere end én gang. Danskerne Syv danskere stiller til start i den 116. udgave af Paris-Roubaix: 22. Matti Breschel (EF Education First), 44. Mads Pedersen (Trek-Segafredo), 104. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb), 132. Lars Bak (Lotto Soudal), 166. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin), 176. Magnus Cort (Astana), 186. Michael Carbel (Fortuneo-Samsic). WorldTour Paris-Roubaix er det 15. af sæsonens 37 WorldTour-arrangementer. Top-10 ser således ud: 1. Peter Sagan (Bora-hansgrohe) 1.125 point, 2. Alejandro Valverde (Movistar) 1.079, 3. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) 986, 4. Niki Terpstra (Quick-Step Floors) 972, 5. Daryl Impey (Mitchelton-Scott) 861,57, 6. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) 827, 7. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) 820, 8. Elia Viviani (Quick-Step Floors) 817, 9. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 760, 10. Marc Soler (Movistar) 745. Af disse er Sagan, Terpstra, Démare, Gilbert og Soler med i dag. Danskerne på WorldTour-ranglisten: 13. Michael Valgren (Astana) 657 point, 22. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) 520, 55. Magnus Cort (Astana) 225, 77. Jesper Hansen (Astana) 120, 104. Lars Bak (Lotto Soudal) 73, 115. Matti Breschel (EF Education First) 60, 140. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 43, 144. Jakob Fuglsang (Astana) 40, 154. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) 35, 156. Christopher Juul-Jensen 35, 192. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 20, 266. Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) 7. Vis mere

Siden hollænderen Niki Terpstra i søndags med sin forrygende opvisning i Flandern Rundt understregede det belgiske Quick-Step Floors-kollektivs suverænitet her i foråret, er succesen bare suset videre.

Mandskabets danske sportsdirektør Brian Holm vender hjem fra WorldTour-løbet Baskerlandet Rundt med tre etapesejre, og i onsdags sørgede den hollandske debutant Fabio Jakobsen med fremragende støtte af sin spritnye holdkammerat Kasper Asgreen og veteranen Michael Mørkøv for at videreføre den nordeuropæiske stime, der fra 27. februar til i dag har indbragt ni triumfer – heraf de tre i WorldTour-løbene E3 Harelbeke (Terpstra), Dwars door Vlaanderen (Yves Lampaert) og nu altså senest Flandern Rundt.

I dagens Paris-Roubaix møder med Quick-Step Floors atter op med den faste kerne af brostensspecialister, og har i Terpstra, tjekken Zdenek Stybar samt belgierne Philippe Gilbert og Yves Lampaert atter seriøse vinderbud.

Sagan jagter den rette taktik

Samtidig vokser imidlertid utålmodigheden blandt de øvrige stjerner, som står i kø for at bryde det skær af uovervindelighed, manager Patrick Lefeveres tropper efterhånden er omgærdet af.

Uundgåeligt er verdensmesteren Peter Sagan (Bora-hansgrohe) blandt de mest fremtrædende kandidater i den sammenhæng, hvilket da også tydeligt fremgik af interessen for hans person ved gårsdagens præsentation af holdene i Compiègne.

»Selv om Quick-Step har domineret foråret indtil nu, er vi bestemt ikke ude af billedet«, lød den optimistiske melding fra den uhyre populære slovak.

»Men vi må da se at finde frem til en ny taktik for at slå dem. Jeg vil kæmpe for at komme med i de rigtige udbrud, for en sejr i Paris-Roubaix står meget højt på min ønskeliste«.

Er strøget op som nr. 1 på WorldTour-ranglisten

Rent faktisk er det imidlertid i Sagans hidtidige seks forsøg kun blevet til en enkelt top-10 placering.

Den kom i 2014, da Niki Terpstra kørte alene hjem, mens Sagan sikrede sig en sjetteplads som en del af den gruppe på 10 mand, der nåede i mål 20 sekunder senere.

Ved den lejlighed kom spurthurtigheden altså ikke slovakken til gode, for han blev på velodromen overtrumfet af Degenkolb, schweizeren Fabian Cancellara, belgieren Sep Vanmarcke og Zdenek Stybar – bortset fra Cancellara konkurrenter, han er oppe mod igen i dag.

Sagan er en af de få, som trods alt er kommet til orde på de nordeuropæiske landeveje, da han i en tæt spurt sikrede sig sejren i Gent-Wevelgem foran Quick-Step Floors dybt skuffede italiener Elia Viviani.

Desuden har Sagans konstante præstationer i foråret og senest sjettepladsen i Flandern Rundt sendt ham helt til tops på WorldTour-ranglisten.

Kniber med at indfri forventningerne

Her tronede ved udgangen af 2017 sidste års belgiske sejrherre i Paris-Roubaix, den olympiske mester Greg Van Avermaet (BMC), men selv om det har knebet med at indfri forventningerne i denne sæson, melder han sig 100 procent pasrat til at tage kampen op i dagens kappestrid.

»Det var en herlig fornemmelse at være tilbage, da jeg forleden var ude at prøve brostenene sammen med holdkammeraterne«, sagde den 32-årige BMC-kaptajn ved præsentationen.

»Jeg snuppede også lige en runde på velodromen for at genopfriske minderne fra sidste år, og det er stadig en fantastisk følelse at køre rundt derinde«.