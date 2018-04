Paris-Roubaix: Dansk stortalent er opfyldt af brændende drøm om at vinde en brosten Trods pragtpræstationen i Flandern Rundt fastslår 22-årige Mads Pedersen, at hans vigtigste opgave i Paris-Roubaix bliver som hjælper. Men drømmene rækker langt videre.

Da det amerikanske cykelmandskab Trek-Segafredo for en halv snes dage siden holdt pressemøde op til Flandern Rundt, var det kun holdets to etablerede topnavne tyskeren John Degenkolb og belgieren Jasper Stuyven, der fik lejlighed til at redegøre for tanker og forventninger inden den forestående opgave.