Stærk dansk slider på krævende job for to kaptajner i Giro d’Italia Christopher Juul-Jensen skal hjælpe Esteban Chaves og Simon Yates til tops i den italienske rundtur.

For fjerde gang skal 28-årige Christopher Juul-Jensen prøve kræfter med Giro d’Italia, og efter at hans australske arbejdsgiver Mitchelton-Scott de seneste sæsoner har skiftet kurs fra først og fremmest at satse på etapegevinster til nu benhårdt at gå efter klassementet, er der langt op til tre skrappe uger for den slidstærke dansker i den krævende hjælperrolle, som han har vist sig at udfylde på så værdifuld vis.

Udmeldingen fra Mitchelton-Scott lyder på, at colombianeren Esteban Chaves og englænderen Simon Yates er sidestillede kaptajner, når det fra på fredag går løs i Jerusalem – underforstået, at udviklingen i løbet så må afgøre hvem af de to, der i den sidste ende fremstår som det bedste bud på succes i den samlede stilling.

Har ingen sprinter i truppen

Ambitionerne i den sammenhæng er så udtalte, at Mitchelton-Scott helt undlader at tage en sprinter med i Giro-truppen, og det skulle så lette opgaven en anelse for Christopher Juul-Jensen og de fem holdkammerater, der har til opgave at tage vare på Chaves og Yates.

Nu skal de i hvert fald ikke også sørge for at føre en spurtstærk afslutter helskindet frem til finalen med de kræfter, det koster.

Det vil også åbne visse muligheder for Christopher Juul-Jensen og andre på holdet med offensive lyster til en enkelt chance eller to for at gå på jagt efter personlig succes, hvis der lempes lidt på bodyguardopgaverne.

Har rytterne, der kan udfordre favoritterne

Men Mitchelton-Scotts klassementsstræben forekommer så markant, at der næppe løsnes ret meget på tøjlerne i de tre uger.

»Vi gør ingen hemmelighed ud af, at vi går målrettet efter at få Chaves og Yates så højt op i den samnlede stilling som muligt. Det er, hvad vores Giro d’Italia kommer til at handle om«, siger det australske mandskabs ledende sportsdirektør Matt White i en pressemeddelelse.

»Det er ikke os, der er favoritter, men vi har to ryttere med format til at udfordre dem, der er favoritter, ligeså snart der viser sig en mulighed for det. Vi har et stærkt hold på papiret, og alle kommer med optimal form til Giroen«.

Spændende spansk forstærkning

I bjergene forventes støtten til Chaves og Yates først og fremmest at komme fra tjekken Roman Kreuziger, der i klassikerne i Ardennerne oplevede noget af en genopblomstring, australieren Jack Haig samt spanieren Mikel Nieve.

Sidstnævnte kører sin første sæson for Mitchelton-Scott efter fire år på britiske Team Sky, hvor han bl.a. bistod Chris Froome ved dennes to seneste Tour de France-triumfer.

Selv har Nieve vundet en etape i både Vuelta a España og Giro d’Italia, og i Giroen hyldedes han ligeledes i 2016 som løbets bjergkonge.

Han har deltaget 14 gange i de store rundture, gennemført alle, har opnået tre top-10 placeringer og er aldrig sluttet dårligere end nr. 25.

I øjeblikket er Nieve i gang med Tour de Romandie, fordi han først er startet sæsonen i Liège-Bastogne-Liège efter at have efter at være sat ud af spillet i flere måneder på grund af et træningsuheld.

Foruden de allerede nævnte stiller Mitchelton-Scott også med canadieren Svein Toft og newzealænderen Sam Bewley, der ventes at få nogenlunde de samme roller som Christopher Juul-Jensen.

Yates har haft klart det bedste forår

Både Esteban Chaves og Simon Yates har siden Vuelta a Catalunya i slutningen af marts udelukkende været i gang med forberedelserne til Giroen.

WorldTour-løbet i Spanien sluttede vidt forskelligt for de to kommende Giro-hovedpersoner. Chaves styrtede og udgik på sidste etape, mens Yates vandt den og blev nr. 4 sammenlagt.

I det hele taget har englænderen haft et klart bedre forår end sydamerikaneren. Ganske vist lagde denne ud med at vinde Herald Sun Tour efter at have slået til på kongeetapen i begyndelsen af februar, men da Chaves og Yates sammen kastede sig ud i Paris-Nice, var det hurtigt englænder, der tilkæmpede sig rollen som førstemand.