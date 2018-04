Jakob Fuglsang flyver videre på forvandlingen fra OL i Rio

Belgieren, der vender tilbage til Liège-Bastogne-Liège efter to sæsoners fravær, præsterede det i 2011, spanieren i både 2006, 2015 og sidste år, da han henviste ireren Dan Martin til andenpladsen. mens ingen andre i feltet har gjort dem kunsten efter.

Fransk kandidat til eksklusivt selskab

Nu kandiderer den 25-årige franskmand Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) så efter sin imponerede finale i Flèche Wallonne til at slutte sig til dem, men han forsøger at skrue ned for forventningsblusset.

»Jeg er blot en af favoritterne. Der er rigtigt mange ryttere, som kan vinde løbet, så jeg ser det bestemt ikke som en kamp udelukkende mellem Valverde og mig«, sagde Alaphilippe, da sæsonens mest succesrige mandskab mødtes med medierne inden dagens opgave.

»Efter sejren i onsdags har jeg trykket på genstart-knappen og forsøgt at begynde forfra. At jeg vandt Flèche, betyder ikke, at jeg er over alle andre – kun at jeg fik bevis for, at jeg er i rigtig god form, og det giver da en masse selvtillid«.

Udskiftning i Astana-truppen

I Astanas trup er der sket en enkelt udskiftning siden Flèche Wallonne, idet italieneren Davide Villella, som kommer direkte fra Tour of the Alps, hvor han udgik inden sidste etape, træder ind i stedet for ukraineren Andrei Grivko.

Stort set overalt, hvor det kasakhiske mandskab har optrådt i denne sæson, har det formået at fremvise imponerende kollektiv styrke. For en uge siden i Amstel Gold Race var det således ene om at have to mand – Fuglsang og Valgren – med i den lille gruppe, der kæmpede om sejren.

Et tilsvarende scenario i dag – med ændret rollefordeling – vil give Fuglsang særdeles gunstige betingelser.