Forrygende Valgren-finish fuldbyrder fornem dansk WorldTour-opvisning Perfekt samarbejde mellem Jakob Fuglsang og Michael Valgren i Amstel Gold Race sikrer sidstnævnte sejren

»Har du frit spil i dag?«, spurgte jeg Michael Valgren i mylderet ved Astana-bussen på det solbeskinnede Maarkt i Maastricht umiddelbart inden starten på Amstel Gold Race, mens klokkerne på det gamle rådhus kimede tidlige morgenslag.

»Ja, det skulle jeg da mene, for jeg er kaptajnen. Ideen er, at vi først spiller Omar Fraile ud, og så skulle Jakob og jeg gerne være tilbage i finalen«, lød det med et smil fra den 26-årige dansker, der efter at have sprunget Paris-Roubaix over, er tilbage i cykelsportens World Tour-ræs.

Og den kort skitserede plan viste sig cirka syv timer senere at blive fuldbyrdet i eventyrlig grad på den 263 km lange rute med de 35 små stigninger ad Limburg-provinsens snørklede, smalle veje.

Fuglsang som eminent luksushjælper

For efter at Jakob Fuglsang i den afsluttende fase havde demonstreret formidable evner som eminent luksushjælper, gjorde Michael Valgren arbejdet færdigt ved at suse over stregen som vinder et par længder foran sin tidligere tjekkiske Tinkoff-holdkammerat Roman Kreuziger (Mitchelton-Scott) - sejrherre i Amstel 2013 – mens danskerens overmand på nøjagtigt det samme sted for to år siden italieneren Enrico Gasparotto (Bahrain-Merida) besatte tredjepladsen.

En kraftig udskilning på den sidste snes km, som blandt andre Fuglsang havde sørget for med markante forceringer, havde skabt en frontgruppe på otte mand, hvor de to Astana-danskere foruden Kreuziger og Gasparotto havde selskab af superstjernerne, den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) og sæsonens mest vindende rytter den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar), samt de to formstærke himmelstormere franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) og belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal).

Sagan og Valverde kunne ikke blive enige

Fuglsang satte et par angreb ind, mens Valgren lurede bagerst. Rivalerne blev nødt til at bruge kræfter på at lukke huller. Og Valgren ventede.

Med 4,7 km tilbage trådte Valgren an for første gang og skabte afstand, men Wellens forpurrede satsningen. De otte så hinanden an. Danskeren bevarede isen i maven. Indtil der manglede 2,2 km. Så fyrede Valgren sin anden salve af, og denne gang var Kreuziger ene om at reagere.

De to arbejdede målrettet og maksimalt for en fælles sag, mens Sagan, Valverde og Co. ikke kunne blive enige om, hvem der skulle indlede jagten.

Fuglsang rullede i mål som nr. 8

Gasparotto tog initiativet, men da var den dansk-tjekkiske alliance så vellykket undervejs, at italieneren kun havde tredjepladsen at gå efter.

Valgren vinkede 400 m fra mål Kreuizger til føring for ikke at løbe nogen risiko, tjekken tog spidsen, og fra positionen på hjul af sin sidste modstander havde Valgren let ved at gå forbi til sæsonens anden WorldTour-triumf efter opvisningen i Omloop Het Nieuwsblad i februar.

2 sekunder efter duoen fulgte Gasparotto, mens Sagan 19 sekunder bag Valgren slog Valverde i dysten om fjerdepladsen, hvorefter der var placeringerne 6 og 7 tilbage i den gruppe til Wellens og Alaphilippe. Fuglsang havde udført sit job og blandede sig ikke i dette opgør, men var fuldt tilfreds med at rulle i mål som nr. 8 med et minus på 23 sekunder.

Dopingkontrollen kunne godt vente lidt

Jubelscenerne var forståeligt nok overstadige, og mens hæderen udadtil fuldt fortjent tilfaldt Michael Valgren, kan Jakob Fuglsang med stor tilfredshed konstatere, at de intense forberedelser, han nu i månedsvis har været igennem med henblik først og fremmest på Tour de France, tydeligvis har båret frugt.

Foto: Marcel Van Hoorn/Ritzau Scanpix Michael Valgren på podiet sammen med Roman Kreuziger (t.v.) og Enrico Gasparotto.

Var Valgren den suveræne førstemand på cyklen, blev han til gengæld slået med adskillige minutter, da det gjaldt om optræden ved det traditionelle pressemøde for de tre bedst placerede.

Kreuziger og Gasparotto havde længst forladt teltet på marken ved landevejen mellem Valkenburg og den endnu mindre by Berg en Terbiljt, der for en dag var arbejdsplads for et par hundrede mediefolk, men det skal siges til danskerens ros, at han absolut heller ingen hastværk havde med at sige farvel, da han dukkede op.

Tværtimod afslørede Valgren sig som en bestemt herre, der mente, at det var hans store dag, og dopingkontrollen nok kunne vente, til han havde snakket færdig, og det scorede han utvivlsomt point på hos de tilstedeværende journalister.

Ventede og ventede på det rette øjeblik

»Jeg er ikke en type, der vinder mange løb, og når det lykkes et par gange år året, er jeg bare helt vildt glad. Og Amstel udviklede sig virkelig til en fantastisk oplevelse«, fortæller Michael Valgren efter at have forklaret det lettere undrende opbud af pressefolk, at det heftigt blomstrende danske cykelforår ikke er nogen tilfældighed.