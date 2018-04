Ustyrlig superveteran trodser naturlove og overvinder alvorlig modgang Trods to lange ufrivillige afbræk i karrieren fortsætter den snart 38-årige spanier Alejandro Valverde med at markere sig som en af verdens bedste cykelryttere.

blå bog ALEJANDRO VALVERDE Født 25. april 1980, professionel cykelrytter siden 2002. Begyndte på Kelme-mandskabet og skiftede i 2005 til sin aktuelle arbejdsgiver, som nu bærer navnet Movistar. 4 gange nr. 1 på verdensranglisten og lidt over 100 sejre. De største: Vuelta a España 2009, Liège-Bastogne-Liège 5 gange, Flèche Wallonne 4, etaper i de 3 store rundture og på podiet i dem alle. 9 sejre i år.

At han ligefrem får naturlovene til at eksplodere, er måske så meget sagt. Men normerne for, hvad der er menneskeligt muligt i den krævende professionelle cykelsport, sættes i hvert fald under alvorligt pres, hver gang den spanske superstjerne Alejandro Valverde boltrer sig på raceren.

Om nøjagtigt 10 døgn, 3 dage efter Liège-Bastogne-Liège, fylder kaptajnen for det spanske storhold Movistar 38 år og har dermed nået en alder, hvor de fleste kolleger enten har indstillet aktiviteterne eller funderer seriøst over at gøre det inden for en nær fremtid.

Men den ustyrlige og grænseoverskridende Valverde planlægger, hvordan han kan få indfriet to af sine endnu uopfyldte brændende ambitioner – at vinde VM og stå øverst på sejrsskamlen ved et OL.

På kurs mod karrierens bedste sæson

Og mens han tumler med de tanker, fortsætter spanieren med at levere imponerende succesrige bedrifter i et omfang, så han klart overtrumfer sine væsentlig yngre rivaler og endnu en gang synes på kurs mod at skulle opleve karrierens hidtil bedste sæson.

Det mål kan komme et skridt nærmere, når Alejandro Valverde i dagens 53. udgave af Hollands eneste klassiker, Amstel Gold Race, tager fat på den første af de tre styrkeprøver, der markerer hans vigtigste opgaver her i foråret – de to andre er de prestigemættede belgiske udfordringer Flèche Wallonne på onsdag og Liège-Bastogne-Liège næste søndag.

Allerede nu indtager han en vant position som den mest vindende på den globale cykelscenes højeste niveau. 9 sejre er det blevet til, mens den italienske sprinter Elia Viviani (Quick-Step Floors) med 6 gevinster er tættest på at true ham på årets vinderliste af rytterne med job på de 18. førstedivisionsmandskaber.

Og så kunne Valverde endda i søndags tillade sig at lade sin costaricanske holdkammerat Andrey Amador suse først over stregen, da de to nåede sammen til mål i det nordspanske Klasika Primavera.

Har seks gange stået på VM-podiet

Tallene på dåbsattesten har nu i snart adskillige år givet anledning til spekulationer om, hvornår Valverde mon agter at stoppe, men i et interview med hjemlandets sportsavis AS op til denne sæson overflødiggjorde spanieren det spørgsmål i en rum tid.

»Ruten til årets VM i Innsbruck er så hård, at den giver mig den måske sidste chance for at nå helt til tops i den sammenhæng«, lød det fra Valverde, der på sit storslåede generalieblad allerede har 6 VM-medaljer – 2 af sølv og 4 af bronze.

»Desuden har jeg hæftet mig ved, at rundstrækningen ved OL i Tokyo også synes at ligge godt til mig, så det giver mig en håndfast motivation til at fortsætte«.

To ufrivillige lange pauser

Det er ikke alene alderen, men også den kendsgerning, at Valverde to gange har været tvunget til meget lange pauser, der får det til at fremstå som næsten uvirkeligt, at han fortsat kan hævde sig som en af verdens ypperste.

31. maj 2010 idømte Den Internationale Cykelunion, UCI, Valverde karantæne i to år, efter at han i flere sæsoner havde været jagtet af diverse antidopinginstanser for sin påståede forbindelse til Operación Puerto – den spanske dopingaffære, som oprulledes i 2006 med lægen Eufemiano Fuentes som hovedpersonen og et omfattende lager af poser med blod som belastende bevismateriale.

Allerede i maj 2009 udelukkedes Valverde af de italienske autoriteter fra at konkurrere i Støvlelandet, og året efter fulgte så UCI’s afgørelse, som tvang spanieren til at ligge stille frem til udgangen af 2011, samtidig med at en stribe af hans resultater slettedes.

Tilståelse eller en decideret positiv test har Valverde aldrig leveret, og de mange måneders inaktivitet, hvor han hele tiden blev bakket op af sin spanske arbejdsgiver, brugte han udelukkende til et målrettet slid frem mod et comeback.