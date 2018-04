Rutineret dansk cykelboss: Det stærkeste felt i mange år lægger op til endnu en storslået klassiker Sportsdirektør Kim Andersen vurderer, at ruteændring kan få afgørende indflydelse på finalen i Amstel Gold Race.

Amstel-favoritter POLITIKENS VINDERBUD 5 stjerner Gilbert, Valverde, Wellens 4 stjerner Alaphilippe, Kwiatkowski, Matthews, Benoot, Sagan 3 stjerner Van Avermaet, Teuns, Stuyven, Fuglsang, D. Martin, Nibali 2 stjerner Albasini, Sergio Henao, Landa, Mollema, Valgren, Rui Costa 1 stjerne Kreuziger, Poels, Vanmarcke, Uran, Pauwels, Colbrelli, Gasparotto

fakta AMSTEL GOLD RACE De seneste 10 års vindere 2017: Philippe Gilbert, 2016: Enrico Gasparotto, 2015: Michal Kwiatkowski, 2014: Gilbert, 2013: Roman Kreuziger, 2012: Gasparotto, 2011 og 2010: Gilbert, 2009: Sergej Ivanov, 2008: Damiano Cunego. Bortset fra Ivanov er alle med i år. Sidste års top-10 1.Philippe Gilbert 6.31.40 timer, 2. Michal Kwiatkowski samme tid, 3. Michael Albasini 10 sekunder, 4. Nathan Haas, 5. José Joaquin Rojas, 6. Sergio Henao alle s.t., 7. Ion Izagirre 14, 8. Michael Gögl 1.10 minut, 9. Sonny Colbrelli 1.11, 10. Michael Matthews s.t. Danske placeringer: 22. Christopher Juul-Jensen 1.11, 35. Michael Valgren s.t., 52. Jakob Fuglsang 4.05, 96. Mads Würtz Schmidt 12.11. Matti Breschel udgik. Flest sejre 5: Jan Raas (1977-1980 og 1982), 4: Philippe Gilbert (2010, 11, 14 og 17), 2. Gerrie Kneteman (1974 og 85), Eddy Merckx (1973 og 1975), Enrico Gasparotto (2012 og 16), Rolf Järmann (1993 og 98) Tre danskere på podiet Tre danskere har stået på podiet i Amstel Gold Race. Bjarne Riis vandt i 1997 foran Andrea Tafi og Beat Zberg. Kim Andersen blev nr. 2 i 1984 efter Jacques Hanegraaf og Michael Valgren nr. 2 i 2016 efter Enrico Gasparotto. WorldTour Amstel Gold Race er det 16. af sæsonens 37 WorldTour-løb. Den individuelle ranglistes top-10: 1. Peter Sagan (Bora-hansgrohe) 1.626 point, 2. Niki Terpstra (Quick-Step Floors) 1.297, 3. Alejandro Valverde (Movistar) 1.079, 4. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) 986, 5. Greg Van Avermaet (BMC) 953,57, 6. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) 935, 7. Daryl Impey (Mitchelton-Scott) 861,57, 8. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) 855, 9. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) 827, 10. Elia Viviani (Qucik-Step Floors) 817. Bortset fra de to sidstnævnte er alle til start i Amstel Gold Race. Danskernes placeringer: 14. Michael Valgren (Astana) 657, 23. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) 520, 58. Magnus Cort (Astana) 225, 81. Jesper Hansen (Astana) 120, 105. Lars Bak (Lotto Soudal) 83, 114. Matti Breschel (EF Education First) 70, 145. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 43, 151. Jakob Fuglsang (Astana) 40, 161. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) 35, 163. Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) 35, 200. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 20, 275. Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) 7. Valgren, Breschel, Kragh, Fuglsang og Juul er med i Amstel. Det samme er Lasse Norman og Casper Pedersen, men som ansat på et 2. divisionshold, Aqua Blue Sport, kan de ikke score point til WorldTouren. Firmaholdene Firmaholdenes WorldTour-rangliste ser således ud: 1. Quick-Step Floors 5.416 point, 2. Bora-hansgrohe 3.426, 3. Movistar 3.292, 4. Mitchelton-Scott 3.225, 5. BMC 3.145, 6. Bahrain-Merida 2.499, 7. Team Sky 2.392, 8. AG2R 2.247, 9. Lotto Soudfal 2.159, 10. Trek-Segafredo 2.113, 11. Astana 1.981, 12. Lotto-Jumbo 1.720, 13. EF Education First 1.592, 14. Team Sunweb 1.493, 15. UAE Team Emirates 1.234, 16. Groupama-FDJ 1.203, 17. Dimension Data 963, 18. Katusha-Alpecin 885. Vis mere



Efter at det amerikanske Trek-Segafredo-mandskab i den indledende fase af klassikerperioden har været genstand for overvældende dansk opmærksomhed på grund af den nationale mester Mads Pedersens fremragende præstationer, tæller truppen i Amstel Gold Race kun en enkelt dansker – sportsdirektør Kim Andersen.

Han er en af blot tre danskere, der har stået på podiet i det største hollandske endagsløb – de to andre er Bjarne Riis som vinder i 1997 og Michael Valgren på andenpladsen for to år siden – da han i finalen i 1984 kun blev overtrumfet af hollænderen Jacques Hanegraaf.

Ikke først og fremmest på grund af den præstation, men ud fra talrige sæsoner bag rattet i en servicevogn på landevejene omkring Maastricht har Kim Andersen, der for cirka to måneder siden fyldte 60, et indgående kendskab til de strabadser morgendagens 263 km med de 35 små stigninger undervejs byder på,

Umuligt at udpege en enkelt favorit

»Jeg mindes ikke at have set et felt af så høj kvalitet her i Amstel i mange, mange år. Det er jo umuligt at at udpege en enkelt favorit«, konstaterede Kim Andersen, da han på den smukke forårsdag var trukket inden for på Maastrichts gamle rådhus, der troner midt på torvet i Limburg-provinsens charmerende hovedby og i adskillige år har dannet udgangspunkt for Amstel Gold Race.

»Tag nu bare hold som Quick-Step Floors, Lotto Soudal og Movistar. De er uhyggeligt stærkt besat, alle med flere vinderemner, og jeg føler mig overbevist om, at vi endnu engang får et løb at se af meget høj klasse«.

»Quick-Step har skiftet to så stærke ryttere som Zdenek Stybar og Yves Lampaert ud, men de har fået Julian Alaphilippe og Bob Jungels ind i stedet. I forvejen råder de over Philippe Gilbert og Niki Terpstra, og på samme måde kunne jeg remse tilsvarende navne op på flere af de andre hold«.

»Dermed fortsætter tendensen fra tidligere her i foråret, for det er virkelig konkurrencer på et fornemt niveau, vi har været vidner til«.

Ruteændring skaber mere spænding

Indimellem han udvekslede gamle Tour de France-minder med løbsdirektør Leo Van Vliet – under højlydt gensidig morskab fandt de fælles erindringer frem tilbage fra 1980’erne – fastslog Kim Andersen også, at de ruteændringer, der er foretaget i den afsluttende fase sandsynligvis vil medvirke til at skærpe spændingen i den 53. udgave af Amstel Gold Race.

»Cauberg-stigningen i udkanten af Valkenburg, hvor der tidligere var opløb, får noget af sin gamle betydning tilbage«, mener Kim Andersen.

»Vi var ude at gennemkøre finalen her i formiddag, og hvor rytterne de seneste år har haft en lige strækning efter Cauberg frem mod mål, skal de ud på små snørklede veje. Det vil sige, at et angreb på Cauberg lynhurtigt vil kunne bringe udbryderne ud af syne, og det kan skabe et helt anden afslutning, end vi i nogle sæsoner har vænnet os til«.

Mads Pedersen puster ud

Trek-Segafredos trumfer i Amstel Gold Race ventes at blive belgieren Jasper Stuyven, der skal søge at ride videre på den glimrende form, han har vist hidtil i foråret, samt den hollandske etapeløbsspecialist Bauke Mollema.