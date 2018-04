Jakob Fuglsang på vigtigt Tour de France-togt inden sin første klassiker i år Før Amstel Gold Race skal den 33-årige dansker skal prøve kræfter med de mange brostensstrækninger på 9. Tour-etape.

Med start i dagens 201 km lange Brabantse Pijl og den definitive markering i den kommende søndags Amstel Gold Race skifter kulisserne og til en vis grad også persongalleriet på den internationale cykelscene afgørende karakter.

Brostenseksperterne er på retræte, men en del anført af podietrioen fra Paris-Roubaix, den slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe), schweizeren Silvan Dillier (AG2R) og den hollandske Flandern Rundt-sejrherre Niki Terpstra (Quick-Step Floors), snupper lige den hollandske udfordring med, hvor de så til gengæld kan se frem til at blive konfronteret med en flok friske udfordrere.

Den nytilkomne skares ubetingede førstemand er sæsonens mest vindende rytter, den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar), der så sent som i søndags, mens Sagan og Co. boltrede sig på de nordfranske landeveje, kom til mål i Klasika Primavera de Amorebieta sammen med sin costaricanske holdkammerat Andrey Amador og ikke udfordrede denne i spurten.

Valverde har aldrig vundet Amstel Gold Race, men er to gange blevet nr. 2, og løbet er i adskillige sæsoner indgået i den trilogi i Ardennerne, som har indbragt ham fem sejre i Flèche Wallonne og fire i Liège-Bastogne-Liège.

Skal køre hele Tour-etapen igennem

Efter en solid løbspause på en måned, som er benyttet til en hård træningsperiode i solen på Tenerife, optræder Årets Cykelrytter i Danmark 2017, Jakob Fuglsang (Astana), som det mest fremtrædende element i det rød-hvide vagtskifte.

Men umiddelbart inden det kasakhiske mandskabs 33-årige kaptajn på søndag genoptager konkurrenceaktiviteterne, skal han ud på en vigtig specialopgave med henblik på sommerens altoverskyggende udfordring Tour de France.

»Jakob skal sammen med Michael Valgren, spanieren Omar Fraile og italieneren Dario Cataldo ud på en rekognosceringstur på den 9. etape med de mange brostensstrækninger i årets Tour de France«, fortæller Astanas danske sportsdirektør Lars Michaelsen, der selv skal guide kvartetten fra servicevognen.

»Der er ikke tale om, at vi nøjes med brostenene. Vi skal hele ruten på 154 km fra Arras til Roubaix igennem, så der bliver da tale om en hård arbejdsdag for de fire, men forhåbentlig har de så også fået et værdifuldt indtryk af, hvad der venter om godt tre måneder«.

Konfronteres med stjerner på stribe i Amstel

Etapen, der er så interessant for mange af de forventede klassementsaspiranter i Touren, byder på 21,7 km med brosten, som er fordelt på 15 afsnit, hvoraf flere af dem også indgik i Paris-Roubaix.

Før det det kommer så vidt, skal Fuglsang altså på søndag i Holland op mod konkurrenter som Valverde, Sagan, Terpstra, sin modstander og overmand fra OL i Rio, belgieren Greg Van Avermaet (BMC), dennes landsmand og sidste års vinder Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) og italieneren Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) for blot et nævne et lille udpluk af aktørerne fra den imponerende rolleliste.

For danskeren er det blot den anden deltagelse i de 15 WorldTour-løb, der hidtil er afviklet. Den første, i Paris-Nice, gik langtfra som håbet, da Fuglsangs chancer i den samlede stilling spoleredes af et styrt allerede på 1. etape. Han kæmpede sig imidlertid igennem på en 14. plads, som indbragte ham de 40 WorldTour-point, som giver ham en uvant beskeden placering i det danske hierarki.

Forårets stærke danske trio er stukket af fra Fuglsang

Forårets spændende unge danske hovedpersoner Michael Valgren, Mads Pedersen (Trek-Segafredo) og Magnus Cort (Astana) er nemlig med henholdsvis 657, 520 og 225 WorldTour-point for alvor stukket af fra Fuglsang, som rent faktisk kun er nr. 8 blandt danskerne i denne sammenhæng.

Til gengæld sidder Fuglsang endnu på den rød-hvide trone, når det gælder verdensranglisten, hvor resultaterne i alle løb inden for et år tæller med. Men med 1.035 point er han kun 12 foran Valgren, mens Mads Pedersen med 996 ligeledes puster ham i nakken.

Til Fuglsangs fordel taler, at han i de kommende uger må forventes at blive den danske hovedperson. Ganske vist dokumenterede Valgren med sin andenplads i Amstel for to år siden, at det er et løb, der ligger godt til ham, men når søndagen er overstået, vil Fuglsang være trumfen, Astana spiller ud både i Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège og det efterfølgende Tour de Romandie.