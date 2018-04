Hverdag og barsk medfart for unge danskere i Paris-Roubaix Veteranerne Matti Breschel og Lars Bak blev bedste danskere i klassikeren, men var langt bagude.

Fuldstændig som den danske mester Mads Pedersen meget tydeligt havde forudsagt, var han efter pragtpræstationen i Flandern Rundt tilbage i hjælperrollen for Trek-Segafredos tysk-belgiske kaptajnsduo i Paris-Roubaix, John Degenkolb og Jasper Stuyven.

Det 22-årige stortalent var synlig i væsentlige perioder af løbets mellemste fase med det solide føringsarbejde, der skulle bane vejen for holdkammeraterne, men da Degenkolb efter cirka 190 km søgte at udnytte danskerens forarbejde til alene at gå efter tjekken Zdenek Stybar, som på det tidspunkt var i udbrud, førte det ikke til noget.

Ville gerne have hjulpet mere

Tyskeren havde ganske enkelt ikke overskud til at fuldføre sit forehavende, og samtidig var det også slut med Mads Pedersens kræfter.

»Jeg ville meget gerne have siddet der længere for at kunne hjælpe Jasper, som jo igen kørte et flot løb, men benene var ikke som i søndags, så der var intet at stille op«, konstaterer Mads Pedersen, der nåede til vejs ende som nr. 71 i en gruppe på godt 25 ryttere, der besatte pladserne fra nr. 44 og nedefter 12.54 minutter bag den sejrende Peter Sagan, mens Jasper Stuyven sikrede sig endnu en topplacering, da han sluttede som nr. 5.

Barsk medfart i tidligt styrt

To andre af de unge lovende danskere, Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) og Magnus Cort (Astana), udsattes for en barsk medfart, næsten inden løbet for alvor var kommet i gang.

De impliceredes i det første store styrt kort inde på den indledende pavéstrækning i Troisville efter godt 90 km og var ude af stand til at fortsætte. Mads Würtz Schmidt blev bragt på hospitalet, men fra Katusha-lejren meldes det, at han er sluppet med slemme knubs.

Magnus Cort beskadigede den venstre hånd, men heller ikke for hans vedkommende var der tale om knoglebrud.

Både Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) og den professionelle debutant Michael Carbel (Fortuneo-Samsic) udgik ligeledes, mens de to veteraner Matti Breschel (EF Education First) og Lars Bak (Lotto Soudal) fuldførte sammen som nr. 35 og 38 med et minus på 7.40 minutter.