Froome inden Giro-start: Jeg har intet forkert gjort og har ret til at stille op Tour- og Vuelta-kongens salbutamol-affære var et uundgåeliigt emne på pressemøderne inden starten på Giro d'Italia.

Med temperaturer på mellem 35 og 40 grader, som i hvert fald synes at holde weekenden over, har Giro d’Italia-karavanen fået en varm velkomst i Jerusalem, hvor den 101. udgave af den tre uger lange italienske rundtur på fredag for første gang indledes uden for Europa.

De 176 aktører fordelt på de 22 firmahold er på plads i Israel, og det samme er al materiellet, efter at en Boeing 747 har hjulpet med til at klare de logistiske problemer ved transport af blandt andet omkring 800 cykler og 2.800 hjul, mens den lokale organisationskomité stiller en omfattende vognpark til rådighed.

Sideløbende med de obligatoriske medicinske undersøgelser har en stor del af rytterne i dag været optaget af pressemøder, og der var trængsel ikke mindst hos sidste års hollandske sejrherre Tom Dumoulin og hos den regerende Tour de France- og Vuelta a España-konge Chris Froome.

Verdensmesteren satser hårdt på enkeltstarten

Den 27-årige Team Sunweb-kaptajn, som virkede uhyre veloplagt under seancen med medierne, forventes allerede på fredagens 9,7 km lange enkeltstart ad en snørklet og let kuperet rute i Jerusalems gader at komme ud i en direkte konfrontation i dysten om etapesejren med Team Skys 32-årige britiske trumf.

Og samtidig kan det formodes, at både den hollandske verdensmester i disciplinen og den britiske bronzevinder lægger en smule afstand til knap så tempostærke klassementsrivaler som det italienske bud på overordnet succes Fabio Aru (UAE Team Emirates) og den spektakulære, men uforudsigelige nykårede franske vinder af forberedelsesløbet Tour of the Alps Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Sidste års Giro-vinder Tom Dumoulin var veloplagt på mødet med pressen. Foto: LaPresse - D'Alberto/Ferrari/Paolone/Alpozzi.

»Der skal ikke herske tvivl om, at jeg satser på at vinde enkeltstarten, men samtidig vil jeg gerne understrege, at alt så langt fra står og falder med resultatet på fredag«, lød det på pressemødet fra Tom Dumoulin, der de to seneste år har båret den lyserøde Giro-førertrøje i tilsammen 15 dage, men i 2017 først erobrede den endegyldigt på den afsluttende enkeltstart fra Monza til Milano, da han stødte colombianeren Nairo Quintana fra tronen.

I øvrigt ser Tom Dumoulin ikke sig selv som den mest oplagte vinder af fredagens temporidt. Hollænderen peger i stedet på australieren Rohan Dennis (BMC) som det varmeste bud på den første etapevinder.

Dumoulin ville være blevet suspenderet

Næsten uundgåeligt blev Dumoulin også bedt om at tage stilling til den kendsgerning, at Chris Froome stiller til start, selv om salbutamol-affæren fra sidste års Vuelta endnu ikke er afklaret.

»For mit vedkommende ville en sådan situation aldrig kunne opstå. Vores hold er tilsluttet organisationen MPCC, og skulle noget tilsvarende overgå mig, ville jeg automatisk blive suspenderet«, fastslog Dumoulin.

»Under alle omstændigheder er det skidt for cykelsporten som helhed, at der ikke er truffet en afgørelse. Mere har jeg ikke at sige om den sag«.

Froome vred over, at sagen blev lækket

Ganske kort tid efter, at Dumoulin havde besvaret journalisternes spørgsmål, havde også Team Sky inviteret til pressemøde, og det siger sig selv, at netop den komplekse og prekære sag, Chris Froome er involveret i, blev et hovedemne.

»Selvfølgelig er det nyt for mig at skulle gå til så stor en opgave under disse omstændigheder, men jeg vil blive ved med at understrege, at jeg har ret til at være her«, fremhævede den 32-årige brite.

»Ifølge reglerne skulle sagen aldrig være kommet til offentlighedens kendskab, men være behandlet konfidentielt, indtil den er afsluttet. Nu er den så blevet lækket, men det er ikke min fejl. Jeg har intet forkert gjort«.

»Jeg forstår godt den frustration, der hersker over, at det trækker i langdrag. Jeg ville også hellere end gerne have set en afslutning. Men jeg vil blive ved med at kæmpe for at bevise, at jeg ikke har overtrådt reglementerne, og så må det tage den tid, der er nødvendig«.